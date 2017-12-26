1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2017'de rüzgar enerjiden yana esti

2 bin 130 megavatlık rüzgar enerjisi için ihaleler başladı. 2017'nin rüzgarın yılı olduğunu söyleyen TÜREB Başkanı Ataseven, "4 bin MW için 5 milyar dolarlık yatırım yapılacak" dedi
26 Aralık 2017 08:20
Yazdır
2017'de rüzgar enerjiden yana esti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın büyük önem verdiği rüzgar ihalelerinde ilk yarışma tamamlandı. 25-29 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek sürecin ilk gününde toplam 430 MW'lık başvuru alındı. 4 günde toplamda 2 bin 130 MW'lik rüzgar kapasitesi ihale edilecek. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından 24-30 Nisan 2015'te başvuruları alınan 3 bin megavatlık rüzgar kapasitesi için haziranda yapılan 710 megavat'lık yarışma sonrası geri kalan kapasite için de ihaleler Ankara'da yapılıyor.

110 ŞİRKET TEKLİF VERDİ

İlk gün ihalelerinde toplam 110 şirket teklif verdi. Bu hafta içinde yapılacak 32 ayrı bölgedeki 2 bin 130 MW'lık rüzgar kapasitesi için gerçekleştirilecek yarışmalarda, son günün oldukça hareketli geçmesi bekleniyor. Bölgelere göre kazanan firmalar ise şunlar oldu: Amasya-Samsun (60 MW) için Doğages Elektrik Üretim Doğages RES projesi, Ekores Enerji Üretim Taşova RES projesi ile 11 MW'lık kapasite tahsisi aldı. Çorum-Kastamonu-Sinop (70MW) için RES Anatolia Holding'in Topaz RES projesi Ekores Enerji Üretim Kozcu RES projesiyle 5 MW'lık tahsisi aldı. Antalya (100 MW) için Enyat Enerji Alanya RES projesiyle 50 MW, Dere Enerji D3 RES projesi, D1 RES projesiyle 10 MW alarak toplamda 20 MW, Akhisar Enerji'nin Dökükdağı projesi ise 30 MW kapasite tahsisi aldı. Bitlis- Muş bölgesine başvuran iki proje 40 MW'ı paylaştı. Difer Enerji'nin Miskevank RES projesi 20 MW, Beres Elektrik Üretim'in Örenlik RES projesi 20 MW'lık tahsis aldı. Bolu-Düzce-Sakarya (30 MW) bölgesi için Günışığıges Elektrik Üretim'in Günışığı GES projesi 30 MW'ın tamamını aldı. Elazığ (40 MW) bölgesi için Buca Rüzgar Güneş Üretim Buca RES projesiyse 40 MW'lık kapasitenin tamamını aldı. Gaziantep-Kilis (40 MW) bölgesi için Lacivert Yenilenebilir Enerji Üretimi'nin Lacivert RES projesi 40 MW'lık kapasite tahsisi aldı. İstanbul (50 MW) için Gelgit Yenilenebilir Enerji Üretimi'nin Gelgit RES projesi 49.5 MW'lık kapasite tahsisi aldı. Kalan 0.5 MW'lık kapasiteyi Polat Enerji'nin İstanbul RES projesi kabul etti.

İŞLETMELER 3-4 YILDA AÇILIR

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, 2017'nin rüzgar yılı olduğunu belirtti. Rüzgarda yıl içerisinde yapılan bin MW'lık Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ihalesi ile birlikte bu yıl ihale edilen 4 bin MW'lık ihale için 5 milyar dolarlık yatırımın gerçekleşeceğini anlatan Ataseven, "Yarışma sonrası ön lisanslar alınacak ve inşaat izin süreci başlayacak. İhaleyi kazanan firmaların rüzgar santrali işletmeleri yaklaşık 3-4 yıllık bir sürede faaliyete geçecektir" dedi.

BARIŞ ŞİMŞEK

Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 7
Bu haber 610 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TESK: Tavan fiyat uygulaması esnafı rahatlatacak
26 Aralık 2017 12:21		 Taşeronda cevap bekleyen dört soru
26 Aralık 2017 08:45
Para puanlar yıl sonunda silinmeyecek
26 Aralık 2017 08:10		 Dev AVM elde kaldı... 3 yıldır kapalı
26 Aralık 2017 07:10
2018'de reel sektöre 140 milyarlık ucuz kredi
26 Aralık 2017 07:05		 'Türkiye 2018'de eşik atlayacak'
26 Aralık 2017 06:40
Hediyelik gönderdiler, siparişlere yetişemiyorlar
25 Aralık 2017 22:39		 '2018 turizmde rekor yılı olacak'
25 Aralık 2017 21:04
Gerilime rağmen Almanlar Türkiye'yi tercih ediyor
25 Aralık 2017 19:26		 Bakan: Taşeron mutluluğunu kimse gölgelemesin!
25 Aralık 2017 18:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2017 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Dekan olunca, kardeşi, oğlu ve eşini işe aldı
Kardeşi Bylock kullanan polis adayının atamasının yapılmamasına yürütmeyi durdurma
İhraç eden de ihraç edildi
Dekanlar, MEB'den arıyorum diyenlere dikkat etmeli!
KHK'nın 121'inci maddesi değişebilir
Kadroya geçiş için başvurular 2 Ocak'ta başlıyor
'Bylock kullanmadığı netleşenin durumu gözden geçirilebilir'
60 bin tutuklu ve hükümlü tek tip kıyafet giyecek
Tek tip kıyafetin ne zaman uygulanacağı belli oldu
'Fazla mesai verelim, gümrük personeli 7/24 çalışsın'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ergin ataman 1
arya stark 2
kocasının üstüne kızgın yağ döken kadın 2
trabzon'un hoşgörü,özgürlük ve saygının simgesi olması 4
şenol güneş 2
yoğun kar yağışı 2
the north remembers 1
the shield 1
ümraniyespor 1
elon musk'ı hiç duymadım 1
SON İLANLAR
Vakıflar Bankası müfettiş yardımcısı alacak
TBMM 70 yasama uzmanı alacak
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Samsun Büyükşehir Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bozok Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Ana Sınıfı İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları İngilizce ve Rusça Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam