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Suikastın şifresi Türkiye'de çözülecek

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u suikast düzenleyerek öldüren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın olay yerinde bulunan cep telefonunun şifresinin kırılması için Emniyet ve BTK birlikte çalışacak
26 Aralık 2017 08:35
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Suikastın şifresi Türkiye'de çözülecek

R. BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, SABAH'a yaptığı açıklamada, konuyla ilgili çalışmalara başladıklarını belirterek, "Söz konusu harf ve rakamlardan oluşan şifre çok kolay kırılan bir şey değil.

Kendi yazılımlarımızla birlikte satın aldığımız yazılımlar da var. Biz bu işi burada çözmeye çalışacağız" dedi. Hatırlanacağı üzere Altıntaş'ın telefonunun şifresi bütün çalışmalara rağmen kırılamamış Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da saldırgan Altıntaş'ın telefon şifresinin kırılması için İsrail merkezli bir firmayla temasa geçmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yer aldığı bir toplantıda BTK'ya olaya el atmaları için talimat verilmişti.

BARIŞ ŞİMŞEK

Sabah
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