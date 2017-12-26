1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tuzla'da paniğe neden olan kokunun nedeni belli oldu

İstanbul'un Tuzla ilçesindeki İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane Mahallelerinde, genizleri yakan yoğun koku paniğe yol açtı. Genizleri yakan koku ile ilgili AKOM ve İGDAŞ ekipleri harekete geçti. İBB'den yapılan açıklamada, kokunun atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı ve insan sağlığını tehdit eden bir durum olmadığı belirtildi
26 Aralık 2017 06:20
Yazdır
Tuzla'da paniğe neden olan kokunun nedeni belli oldu

İstanbul Tuzla'da atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan yayılan yoğun koku büyük paniğe oldu.

Sabah saatlerinde Maltepe sahilinde balıkların karaya vurmasının ardından, dün akşam da İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane mahallelerinde akşam saatlerinde çevreye yoğun bir koku yayıldı.

Koku, çok sayıda kişinin özellikle de çocukların hastalanmasına yol açtı. Çevredekiler, baş dönmesi ve kusma şikayetiyle hastanelere giderken, görevliler koruyucu kıyafet ve gaz maskesi taktı. Belediye, Emniyet, İSKİ ve itfaiye, kokunun kaynağını belirleyebilmek için gece boyunca atıksu kanallarında ölçüm yaptı.

KİMYASAL ATIK NEDEN OLDU

İstanbul Valisi Vasip Şahin, gece yarısı Tuzla'ya giderek olay yerinde incelemelerde bulundu. Ölçümler sonucunda kokunun atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada "İlk incelemelerde, insan sağlığını olumsuz etkileyen bir durum olmadığı belirlenmiştir. İSKİ, kolektör kapaklarından hava tahliyesi yolu ile kokuyu gidermeye çalışmaktadır. İBB birimleri atıksu kolektörlerine kaçak kimyasal deşarjların kaynağını ve vidanjörlerle savaklama yapılıp yapılmadığını tespit için çok yönlü incelemelerini sürdürmektedir. Ayrıca kolektörlerlerden alınan numuneler İSKİ laboratuvarlarında analiz edilmektedir." denildi.

'CEZASIZ BIRAKILMAYACAK'

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ise Twitter hesabından Tuzla Belediyesi, Valilik, AFAD, İBB, İGDAŞ, İSKİ ekiplerince yapılan araştırma sonucu sanayi bölgesinde vidanjörle yapılan kaçak deşarj noktasının tespit edildiğini açıklayarak şunları söyledi: "Zehirli olmayan nahoş kokunun kaynağı kanaatiyle emniyetle tüm MOBESE kamera kayıtları incelenerek, kaçak kimyasal madde dökümü yapanların cezasız bırakılmayacağı bilinmeli. 15 yıl önceki haberleri yayımlayarak spekülatif açıklamalarla korku salmaya çalışanların dikkate alınmamasını, konunun Valilik, İBB ve belediyemizce takip edildiğini kamuoyuna bildiririm."

İGDAŞ: DOĞALGAZ İLE İLGİSİ YOK

Yoğun kokuya ilişkin İGDAŞ'tan yapılan açıklamada ise; "Tuzla İstasyon Mahallesinde hissedilen kimyasal kokunun doğalgaz ile ilgisi bulunmadığı tespit edilmiştir, kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

"NEFES ALAMIYORUZ... BÜYÜK PANİK İÇERİSİNDEYİZ"

Hürriyet'e konuşan bir vatandaş, "Nefes alamıyoruz. Her yer ambulans dolu. Şu an çok sayıda kişi Tuzla'dan ayrılıyor. Büyük panik içindeyiz ve kimse bir açıklama yapmıyor" dedi.

Yoğun hissedilen kokudan etkilendiklerini söyleyen Tuzla sakinleri, "Saat 20.00'den sonra başladı. Bir koku var biz de anlayamadık, çok rahatsız olduk evde o yüzden ailecek dışarı çıktık. Bir şeyden haberimiz yok. Çok ağır bir koku aşırı derecede. Nefes alınamaycak halde şuan. Normalde haftada bir gelen bir koku ama bugünkü dehşet bir koku. Böyle bir şey olamaz" dedi.

Koku nedeniyle çok sayıda kişi hastanelere akın etti.

Doğan Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 2
Bu haber 2,051 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da, Nostaljik Tramvay test sürüşlerine başlayacak
26 Aralık 2017 13:25		 İntihar ettiği söylenen asteğmenin ailesi inanmıyor
26 Aralık 2017 11:45
Tuzla'daki koku ile ilgili araştırmalar sürdürülüyor
26 Aralık 2017 11:32		 Osmaniye'de taşeron işçilerden davullu zurnalı kutlama
26 Aralık 2017 11:20
Elektrik üretimi ekimde yüzde 7,4 arttı
26 Aralık 2017 10:50		 Uzmanlar, yılbaşında internetten alışveriş yapanları uyardı
26 Aralık 2017 10:46
Türk halkı yılbaşını evde kutluyor
26 Aralık 2017 09:28		 Karayollarında durum
26 Aralık 2017 09:25
Ülke genelinde sıcaklık artacak-Haritalı
26 Aralık 2017 06:30		 Manisa'da askeri kışlada grip salgını
26 Aralık 2017 03:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2017 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Dekan olunca, kardeşi, oğlu ve eşini işe aldı
Kardeşi Bylock kullanan polis adayının atamasının yapılmamasına yürütmeyi durdurma
İhraç eden de ihraç edildi
Dekanlar, MEB'den arıyorum diyenlere dikkat etmeli!
KHK'nın 121'inci maddesi değişebilir
Kadroya geçiş için başvurular 2 Ocak'ta başlıyor
'Bylock kullanmadığı netleşenin durumu gözden geçirilebilir'
60 bin tutuklu ve hükümlü tek tip kıyafet giyecek
Tek tip kıyafetin ne zaman uygulanacağı belli oldu
'Fazla mesai verelim, gümrük personeli 7/24 çalışsın'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ergin ataman 1
arya stark 2
kocasının üstüne kızgın yağ döken kadın 2
trabzon'un hoşgörü,özgürlük ve saygının simgesi olması 4
şenol güneş 2
yoğun kar yağışı 2
the north remembers 1
the shield 1
ümraniyespor 1
elon musk'ı hiç duymadım 1
SON İLANLAR
Vakıflar Bankası müfettiş yardımcısı alacak
TBMM 70 yasama uzmanı alacak
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Samsun Büyükşehir Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bozok Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Ana Sınıfı İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları İngilizce ve Rusça Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam