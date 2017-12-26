Dev AVM elde kaldı... 3 yıldır kapalı

İSTANBUL Florya'daki alışveriş merkezi (AVM) 3 yıldır açılamıyor. Hürriyet Gazetesinden Gülistan Alagöz'ün haberine göre, projede ortaklar arasında başlayan anlaşmazlık mahkemeye taşındı. Ruhsata aykırı inşaat, usulsüz konut satışı iddiaları gündeme geldi.

Yılan hikayesine dönen projede süreç 2010 yılında TOKİ'nin gelir paylaşım ihalesiyle başladı. İhaleyi 3 patronu temsil eden 4 şirket kazandı ve inşaat başladı. TOKİ'ye toplam gelirin yüzde 30'una denk gelen yaklaşık 225 milyon gelir taahhüt edildi. Aydınlı Grup ve Vizyonlife şirketleri FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu olarak yargılanan Ömer Faruk Kavurmacı'ya ait. Kavurmacı tutuklu olarak yargılanıyor ve şirketleri TMSF yönetimine geçti.

Projede yüzde 50 hak sahibi artık TMSF. Projenin yüzde 25 ortağı Arke İnşaat patronu Mustafa Keleş, diğer yüzde 25 ise Doğa Koleji'ni alması ile gündeme gelen Metal Yapı Konut patronu Ömer Saçaklıoğlu'na ait.

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