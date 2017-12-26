1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dev AVM elde kaldı... 3 yıldır kapalı

TOKİ'nin ihale ettiği arsada hayata geçen 'Koru Florya' projesinde sular durulmuyor. 298 konut ve bir alışveriş merkezinden oluşan projede inşaat biteli 3 yıl oldu ama hala AVM açılamıyor. Ortaklardan Arke İnşaat'ın ruhsat iptal kararı alması nedeniyle TOKİ AVM'yi satamıyor. Yetkililer Danıştay kararını beklediklerini belirtiyor
26 Aralık 2017 07:10
Yazdır
Dev AVM elde kaldı... 3 yıldır kapalı

İSTANBUL Florya'daki alışveriş merkezi (AVM) 3 yıldır açılamıyor. Hürriyet Gazetesinden Gülistan Alagöz'ün haberine göre, projede ortaklar arasında başlayan anlaşmazlık mahkemeye taşındı. Ruhsata aykırı inşaat, usulsüz konut satışı iddiaları gündeme geldi.

Yılan hikayesine dönen projede süreç 2010 yılında TOKİ'nin gelir paylaşım ihalesiyle başladı. İhaleyi 3 patronu temsil eden 4 şirket kazandı ve inşaat başladı. TOKİ'ye toplam gelirin yüzde 30'una denk gelen yaklaşık 225 milyon gelir taahhüt edildi. Aydınlı Grup ve Vizyonlife şirketleri FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu olarak yargılanan Ömer Faruk Kavurmacı'ya ait. Kavurmacı tutuklu olarak yargılanıyor ve şirketleri TMSF yönetimine geçti.

Projede yüzde 50 hak sahibi artık TMSF. Projenin yüzde 25 ortağı Arke İnşaat patronu Mustafa Keleş, diğer yüzde 25 ise Doğa Koleji'ni alması ile gündeme gelen Metal Yapı Konut patronu Ömer Saçaklıoğlu'na ait.

Haberin devamı için Tıklayınız.
Hürriyet
Bu haberi oylayabilirsiniz 1 3
Bu haber 3,986 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TESK: Tavan fiyat uygulaması esnafı rahatlatacak
26 Aralık 2017 12:21		 Taşeronda cevap bekleyen dört soru
26 Aralık 2017 08:45
2017'de rüzgar enerjiden yana esti
26 Aralık 2017 08:20		 Para puanlar yıl sonunda silinmeyecek
26 Aralık 2017 08:10
2018'de reel sektöre 140 milyarlık ucuz kredi
26 Aralık 2017 07:05		 'Türkiye 2018'de eşik atlayacak'
26 Aralık 2017 06:40
Hediyelik gönderdiler, siparişlere yetişemiyorlar
25 Aralık 2017 22:39		 '2018 turizmde rekor yılı olacak'
25 Aralık 2017 21:04
Gerilime rağmen Almanlar Türkiye'yi tercih ediyor
25 Aralık 2017 19:26		 Bakan: Taşeron mutluluğunu kimse gölgelemesin!
25 Aralık 2017 18:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2017 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Dekan olunca, kardeşi, oğlu ve eşini işe aldı
Kardeşi Bylock kullanan polis adayının atamasının yapılmamasına yürütmeyi durdurma
İhraç eden de ihraç edildi
Dekanlar, MEB'den arıyorum diyenlere dikkat etmeli!
KHK'nın 121'inci maddesi değişebilir
Kadroya geçiş için başvurular 2 Ocak'ta başlıyor
'Bylock kullanmadığı netleşenin durumu gözden geçirilebilir'
60 bin tutuklu ve hükümlü tek tip kıyafet giyecek
Tek tip kıyafetin ne zaman uygulanacağı belli oldu
'Fazla mesai verelim, gümrük personeli 7/24 çalışsın'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ergin ataman 1
arya stark 2
kocasının üstüne kızgın yağ döken kadın 2
trabzon'un hoşgörü,özgürlük ve saygının simgesi olması 4
şenol güneş 2
yoğun kar yağışı 2
the north remembers 1
the shield 1
ümraniyespor 1
elon musk'ı hiç duymadım 1
SON İLANLAR
Vakıflar Bankası müfettiş yardımcısı alacak
TBMM 70 yasama uzmanı alacak
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Samsun Büyükşehir Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bozok Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Ana Sınıfı İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları İngilizce ve Rusça Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam