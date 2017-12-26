|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Dev AVM elde kaldı... 3 yıldır kapalı
TOKİ'nin ihale ettiği arsada hayata geçen 'Koru Florya' projesinde sular durulmuyor. 298 konut ve bir alışveriş merkezinden oluşan projede inşaat biteli 3 yıl oldu ama hala AVM açılamıyor. Ortaklardan Arke İnşaat'ın ruhsat iptal kararı alması nedeniyle TOKİ AVM'yi satamıyor. Yetkililer Danıştay kararını beklediklerini belirtiyor
İSTANBUL Florya'daki alışveriş merkezi (AVM) 3 yıldır açılamıyor. Hürriyet Gazetesinden Gülistan Alagöz'ün haberine göre, projede ortaklar arasında başlayan anlaşmazlık mahkemeye taşındı. Ruhsata aykırı inşaat, usulsüz konut satışı iddiaları gündeme geldi.
Yılan hikayesine dönen projede süreç 2010 yılında TOKİ'nin gelir paylaşım ihalesiyle başladı. İhaleyi 3 patronu temsil eden 4 şirket kazandı ve inşaat başladı. TOKİ'ye toplam gelirin yüzde 30'una denk gelen yaklaşık 225 milyon gelir taahhüt edildi. Aydınlı Grup ve Vizyonlife şirketleri FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu olarak yargılanan Ömer Faruk Kavurmacı'ya ait. Kavurmacı tutuklu olarak yargılanıyor ve şirketleri TMSF yönetimine geçti.
Projede yüzde 50 hak sahibi artık TMSF. Projenin yüzde 25 ortağı Arke İnşaat patronu Mustafa Keleş, diğer yüzde 25 ise Doğa Koleji'ni alması ile gündeme gelen Metal Yapı Konut patronu Ömer Saçaklıoğlu'na ait.
Haberin devamı için Tıklayınız.
Bu haber 3,986 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI