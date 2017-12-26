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Ülke genelinde sıcaklık artacak-Haritalı
Ülke genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri civarında seyredceği tahmin ediliyor
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Yapılan son değerlendirmelere göre; kuzeydoğu kesimler ile zamanla batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ve iç kesimlerde sis ve pus hadisesi ile İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri civarında seyredceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDIRNE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte don olayı bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
IZMIR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
MANİSA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu sabah ve ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 8°C
Az bulutlu
ESKISEHIR °C, 7°C
Az bulutlu
KARAMAN °C, 6°C
Az bulutlu
NİĞDE °C, 8°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BARTIN °C, 14°C
Az bulutlu
BOLU °C, 7°C
Az bulutlu
KARABÜK °C, 11°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 13°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte don olayı bekleniyor.
BAYBURT °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜMÜŞHANE °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadises ile birlikte don olayı bekleniyor.
BİNGÖL °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
MUŞ °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Diyarbakır çevrelerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADIYAMAN °C, 14°C
Az bulutlu
DIYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın(Salı) sabah saatlerinde sisli ve puslu.
GAZIANTEP °C, 17°C
Az bulutlu
SANLIURFA °C, 16°C
Az bulutlu
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