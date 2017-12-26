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Ülke genelinde sıcaklık artacak-Haritalı

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri civarında seyredceği tahmin ediliyor
26 Aralık 2017 06:30
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Ülke genelinde sıcaklık artacak-Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Yapılan son değerlendirmelere göre; kuzeydoğu kesimler ile zamanla batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ve iç kesimlerde sis ve pus hadisesi ile İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri civarında seyredceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDIRNE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte don olayı bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

IZMIR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

MANİSA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu sabah ve ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Az bulutlu

ESKISEHIR °C, 7°C

Az bulutlu

KARAMAN °C, 6°C

Az bulutlu

NİĞDE °C, 8°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BARTIN °C, 14°C

Az bulutlu

BOLU °C, 7°C

Az bulutlu

KARABÜK °C, 11°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte don olayı bekleniyor.

BAYBURT °C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜMÜŞHANE °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadises ile birlikte don olayı bekleniyor.

BİNGÖL °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

MUŞ °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Diyarbakır çevrelerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 14°C

Az bulutlu

DIYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın(Salı) sabah saatlerinde sisli ve puslu.

GAZIANTEP °C, 17°C

Az bulutlu

SANLIURFA °C, 16°C

Az bulutlu
Memurlar.Net
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