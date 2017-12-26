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Tokatçı zabıta amirinin yerine vekaleten atama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, zabıta memuruna tokat attığı için görevden aldığı Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali'nin yerine, vekaleten atama yaptı
26 Aralık 2017 08:25
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Tokatçı zabıta amirinin yerine vekaleten atama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde, Avrupa Yakası Zabıta Müdürü olarak görev yapan İbrahim Köse, İBB Zabıta Daire Başkanlığı'na vekaleten atandı. İBB Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali, Kartal Zabıta Merkezi'nde emniyet şeridini ihlal ettiği gerekçesiyle kızdığı bir zabıta memurunu arkadaşlarının gözü önünde tokatlamış, zabıta memuru ise uğradığı muameleye dayanamayarak bayılmıştı.

Gazete Habertürk'ten Mehmet Demirkaya'nın haberine göre İBB Başkanı Mevlüt Uysal, görüntülerin kendisini de çok üzdüğünü belirterek, "Zabıta kardeşimize yapılan çirkin muamele nedeniyle Zabıta Daire Başkanı'nı görevden uzaklaştırdım ve soruşturma başlattım" demişti. 1969 Rize doğumlu İbrahim Köse, zabıta memurluğuna 1995'te başladı. 2014 yılında Avrupa Yakası Zabıta Müdürlüğü görevine getirildi. İbrahim Köse, evli ve 3 çocuk babası.


Zabıta Daire Başkanı'ndan zabıtaya dayak
Habertürk
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