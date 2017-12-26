KHK'nın 121'inci maddesi değişebilir

Resmi Gazete'de önceki gün yayımlanarak yürürlüğe giren iki KHK'dan en çok 696 sayılı kararnamenin 121. maddesine yapılan ekleme tartışma konusu oldu. Söz konusu madde ile "15 Temmuz darbesi teşebbüs ve devamındaki gelişmelere ile terör eylemlerine direnen sivillere mali ve hukuki yaptırım uygulanamayacağı"nı karara bağlanıyordu. Ancak maddenin muğlak ifadeleri başta siyasiler ve hukukçular olmaka üzere neredeyse toplumun tüm kesiminin itirazına neden oldu. Belirsizliğin istenmeyen olaylara neden olabileceği uyarısında bulunanlar hükümete bu maddenin değiştirilmesi veya iptal edilmesi çağrısında bulundu. AK Parti'den ilk yanıt Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan geldi. Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Ünal, söz konusu düzenlemenin "15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe teşebbüsü yani sadece o gece ve o gecenin devamı niteliğindeki 16 Temmuz sabahı ile ilgili" olduğunun altını çizerek şunları söyledi: "Darbe teşebbüsü ve terör eylemleriyle bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması ibaresi, 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz gününü ifade etmektedir. Burada yer alan terör eylemleri ibaresi de darbe teşebbüsünün terör eylemi olması hesabıyla yazılan bir unsurdur." Bu ifadenin, daha sonra gerçekleşen terör eylemlerinin hiçbirini kapsamadığını, düzenlemenin kapsamının sadece 15-16 Temmuz günlerini kapsadığını vurgulayan Ünal "Dolayısıyla buradan yola çıkarak bu düzenlemenin bugüne şamilmiş gibi, bugünkü diğer terör eylemleriyle ilgiliymiş gibi gösterilmek istenmesi tamamen dezenformasyondan ibarettir" değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce bu düzenlemenin ilgili emniyet ve askeri personele getirildiğini, şimdi sivil halkın da buna eklenmesi gerekliliği ortaya çıktığı için bunun yapıldığını dile getiren Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Buradan yola çıkarak birilerinin birtakım kara propaganda yaparak hemen buradan bir iç savaş... Böyle bir durum söz konusu değil, birileri lütfen buradan bir felaket tellallığı çıkarmasınlar" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de, Gaziantep'te yaptığı açıklamada "Sivillere ceza muafiyeti düzenlemesi sadece 15 ve 16 Temmuz'da darbeye direnenleri kapsıyor" dedi. Gül, metindeki ifadelerin kendileri açısından net olduğunu belirterek "Burada elbet ifadeyle ilgili uygulamada da farklı eksiklikler kamuoyunda anlaşılır ya da yargılamada farklı bir tavır ya da durum ortaya çıkarsa elbette lafzi anlamda metindeki ifadeler değiştirilebilir ama çıkartılan, hükümetimizin bu konuda iradesi, muradı kapsamı bu şekildedir" yorumunu yaptı.

KAYGI VERİCİ UMARIM TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİLİR

Düzenleme ile ilgili bir uyarı da 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den geldi. Gül, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile "Yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir. İlerde hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum" ifadelerini kullandı. Gül'ün konuyla ilgili olarak Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle: "15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkartıldığını düşündüğüm 696 sayılı KHK'nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir. İlerde hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum."

CHP KHK'LARI AYM'YE TAŞIYACAK

Düzenlemeye ilişkin muhalefet safında ise eleştirilerin tonu sertti. CHP 'darbe bildirisi' olarak değerlendirdiği son KHK'yı Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşıyacağını açıklarken İYİ Parti lideri Akşener ise tehlikeli gelişmeler yaşanabileceğini savndu. Son KHK'ları değerlendirmek üzere parti genel merkezinde olağanüstü toplanan CHP düzenlemelerin geri çekilmesi için hukuki mücadele başlattı. Toplantının ardından konuşan Parti Sözcüsü Bülent Tezcan "17 aydır Türkiye'nin yaşadığı bu sıkıntının altında en önemli vebal sahiplerinden birisi Anayasa Mahkemesi'dir. Şimdi, o Anayasa Mahkemesi'ne bir tövbe istiğfar etme fırsatı vereceğiz. Bu, KHK'yı Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz" dedi. HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen ise KHK'ların kabul edilemez boyutlarını örtmek için taşeron konusunun kullanıldığını öne sürdü. Düzenlemeye en sert tepki ise İYİ Parti'den geldi. Genel Başkan Meral Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'darbe girişimi ve terör eylemlerinin bastırılması için hareket eden sivillere cezai sorumsuzluk' getirilmesini eleştirdi. Akşener "Yeni KHK ile sivillere darbe kalkışması isnadıyla silah kullanma hakkı verilmesi ülkeyi bir iç savaşa çekmek olur" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ: GOCUNAN FETÖ'NÜN KURŞUN ASKERLERİDİR

MHP lideri Devlet Bahçeli, KHK'daki tartışma yaratan maddeye ilişkin açıklama yaptı. "Alayına yazık, hepsine yazıklar olsun!" ifadelerini kullanan Bahçeli, muhalefetin neden tepkili olduğunu sordu. 15 Temmuz'da milli bekanın millet tarafından savunulduğunu kaydeden Bahçeli, Twitter paylaşımında şunları yazdı: "Bundan gocunanlar FETÖ'nün kurşun askerleridir. Devletin ayağa düşmemesi için kahramanlar toprağa düşmüştü. CHP ve yedekleri yüzsüzce nasıl konuşabiliyor? FETÖ'ye cesaretle direnenler, darbecilere meydan okuyanlar, istilacılara vatanı dar edenler yargılansın, cezai sorumlulukları doğsun mu isteniyor? Bu soruya evet diyenler var ise bize göre vatan hainidir, FETÖ'nün uyanmış kripto koludur. Bu maddenin örtülü af olarak sunulması sefil bir uydurmadır. Çünkü ortada suç yoktur, suçlu yoktur, sadece hainlerin kalkışması vardır."