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Sigortada 'tavan' etkisi: Çok poliçe az ödeme

Sigorta şirketlerinin 9 ayda 240 milyon lira zarar ettiğini belirten Başbakan Yardımcısı Şimşek, tavan fiyat uygulamasına yüzde 5 zamla 2018'de de devam edileceğini söyledi. Bu yılın ilk 9 ayında geçen yıla göre poliçe sayısı yüzde 6 artarken, fiyatlar da yüzde 12 düştü
26 Aralık 2017 09:00
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Sigortada 'tavan' etkisi: Çok poliçe az ödeme

Trafik sigortasında tavan prim uygulaması deyim yerindeyse arapsaçına dönen prim fiyatlarını düzene soktu. Genelgeye göre, yapılan değerlendirme sonucunda, söz konusu sigortanın zorunlu olması ve sigortalılar açısından primlerin ödenebilecek seviyede tutulması hususları göz önünde bulundurularak, 12 Nisan-31 Aralık tarihlerinde uygulanmak üzere zorunlu trafik sigortalarına ilişkin bazı kararlar alındı. Otomobilde 4. basamakta (daha önce araç sahibi olmayan kişiler) baz alınan tavan fiyat 807 lira olarak belirlendi. Peki yıllara oranla zorunlu trafik sigortası priminde neler değişti? 2015 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 7.3 milyon otomobilden 2 milyarın üzerinde gelir sağlandı. Toplam rakama bakacak olursak (otomobil, taksi, kamyonet, minibüs vb.) 12 milyon alt branş teminat adeti ise lira karşılığı ise 4 milyar 392 milyon oldu. Yüksek prim maliyetlerinden yakınan vatandaşlar ise 2016'nın ilk 9 ayında sadece otomobil tarafında 7 milyon 498 bin alt branş teminat poliçesi aldı. Bu da yaklaşık 4 milyar 756 milyon liraya denk geldi. 2017'de ise aynı dönemde tavan fiyat uygulamasının da etkisiyle 7 milyon 993 bin otomobil, 12 milyon 746 adet araç zorunlu trafik sigortası poliçesine imza attı. Otomobilin karşılığı 4 milyar 277 milyon liraya denk gelirken, toplamda bu rakam 7 milyar 952 lirayı buldu. Yani 2016-2017 döneminde zorunlu trafik sigortasında elde edilen gelir toplamda yüzde 12 düştü. Poliçe sayısı ise aynı dönemde yüzde 6 arttı. Yani tavan fiyat uygulamasıyla birlikte araç sahipleri poliçelerini yeniledi ve daha az ödedi. Adet bazında bakacak olursak, yine ilk 9 aylık dönemde geçen yıla göre otomobilde ortalama 634 lira olan zorunlu trafik sigortası poliçe fiyatı 535 liraya düştü. Toplamda ise bu rakam 752 liralardan, 624 liraya kadar indi. Yani poliçe adetine göre baktığımızda tavan fiyat uygulamasıyla birlikte zorunlu trafik sigortası poliçe ücretleri ortalamada neredeyse yüzde 15 düşüş kaydetti.

SEKTÖR 240 MİLYON LİRA ZARAR ETTİ

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "2017 yılı kasım ayı itibarıyla trafik sigortalarındaki ortalama prim, uygulama öncesi 2017 mart ayına göre nominal olarak yaklaşık yüzde 19, reel olarak yüzde 28 düştü" ifadelerini kullandı. Hazine Müsteşarlığınca sigorta şirketlerinin 9 aylık teknik sonuçlarının analiz edildiğini anlatan Şimşek, bu sürede sektörün yaklaşık 240 milyon liralık zarar ettiğini tespit ettiklerini, bu zararın da 9 aylık prim üretiminin yüzde 3'üne denk geldiğini söyledi. Zararın geçmiş yargı kararları çerçevesinde ayrılan karşılıklar nedeniyle ortaya çıktığına işaret eden Şimşek, "Geçen yıl yaptığımız yasal düzenlemelerle yargı kararları ile ilgili sorun çözümlendi ancak geçmişten gelen davalık dosyalar nedeniyle karşılıklar ayrılmaya ve gider yazılmaya devam ediyor" dedi.

AZAMİ PRİME 2018'DE DE DEVAM YÜZDE 5 ZAM

Mehmet Şimşek, yılın son 3 ayında da şirketlerin teknik zarar trendinin devam edeceği değerlendirildiğini belirterek, "Şirketlerimizin sermayesinin erimemesi için azami prim tutarlarında bir defaya mahsus olmak üzere 2018 yılı başında yüzde 5 artış olacak. Bu suretle Hazine, ilgili yönetmeliğin kendisine verdiği prim tavanını yüzde 10 artırma yetkisini, yüzde 5 olarak kullanmış olacak" dedi. Mevcut uygulamada azami prim tutarlarına uygulanan yüzde 1,5 oranındaki aylık artışlarda ise herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceğinin altını çizen Şimşek, vatandaşlarla birlikte sigorta sektörünün de zarar etmeyeceğini kaydetti.

ALİ YILDIRIM

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