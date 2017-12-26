1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

50 konsolosluk açmalıyız

BM'deki Kudüs oylamasında ABD'yi sadece Nauru ve Marshall Adaları gibi nüfusları on binle ifade edilen ülkelerin desteklemesi dikkat çekmişti. Emekli Konsolos Vahit Özdemir, Türkiye'nin diplomatik misyonu bulunmayan 50 ülkeye konsolosluk açarak önemli güç kazanacağına dikkat çekti
26 Aralık 2017 08:40
Yazdır
50 konsolosluk açmalıyız

Emekli Konsolos, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Vahit Özdemir, Birleşmiş Milletlerin 193 üyesi arasında bulunan Marshall Adaları, Nauru gibi küçük devletlere konsolosluk açılmasının Türkiye'yi uluslararası arenada daha da güçlendireceğini söyledi.

DESTEKLE AYAKTA DURUYORLAR

BM Genel Kurulu'nda Kudüs Tasarısına ABD ile ret oyu veren Nauru'nun nüfusunun sadece 13 bin 59 olduğunu, Nauru'nun Avustralya'ya sığınan mültecileri ülkesinde barındırmak karşılığı Avustralya'dan aldığı maddi destekle ayakta durabildiğini, bir diğer retçi Marshall Adalarının nüfusunun ise 52 bin 634 olduğunu anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

VANUATU DA İSTEDİ

"Bir süre önce Vanuatu Cumhuriyetine özel bir ziyaret gerçekleştirdim. Bu arada 250 bin nüfuslu ve 82 adadan oluşan Vanuatu Cumhuriyeti Dışişleri Bakanıyla da görüştüm. Bakan bana şunu söyledi; 'Biz Türkiye Cumhuriyetini çok seviyoruz. Nüfusumuz 250 bin. Ama her yıl 1 milyon turisti ülkemizde ağırlıyoruz. Başkentimize küçük bir mescit yapılmasını talep ediyoruz. Türkiye, ne zaman BM'de bizim oyumuza ihtiyacı olsa, emekli bir büyükelçinin eline tutuşturduğu bir mesajla kapımızı çalıyor. Halbuki Türkiye güçlü bir ülke. Vanuatu'da bir Konsolosluk açamaz mı?' Vanuatu Cumhuriyeti Dışişleri Bakanının sözlerine katılmamak mümkün değil. Dünya 5'ten büyük olduğuna göre, Türkiye Cumhuriyeti küçük devletlere nüfuslarına bakılmaksızın acilen birer konsolosluk açmalı."

50 MİSYON 12.5 MİLYON DOLAR

Küçük devletlere konsolosluk açma maliyetlerini konsolos ve diğer çalışanların maaşları, bina kira bedelleri ve diğer gelirler bakımından hesaba döken Özdemir, en pahalı küçük devletler ile ada cumhuriyetlerindeki fiyatları da dikkate alarak yaptığı bu hesaplamada, bir konsolosluğun yıllık maliyetinin 250 bin doları geçmediğini, 50 konsolosluk için ise sadece yıllık 12.5 milyon dolar maliyet ortaya çıktığını anlattı.

BAYRAĞIMIZ DALGALANSIN

Özdemir, "Suriyeli mültecilere 30 milyar dolar harcayan güçlü Türkiye'nin 50 küçük devlette 6 ay içinde birer konsolosluk açarak şanlı bayrağımızı dünyada dalgalandırması kuvvetle muhtemeldir" dedi.

Kiymet Sezer
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 4 17
Bu haber 1,668 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hamza Dağ: Şuçlulara tek tip kıyafet miletin isteği
26 Aralık 2017 13:16		 26 Aralık 2017 tarihi itibariyle haklarında işlem yapılan kamu personeli
26 Aralık 2017 13:00
MHP 81 ilde teşkilata 'cumhur ittifakını' anlatacak
26 Aralık 2017 12:05		 'Bylock kullanmadığı netleşenin durumu gözden geçirilebilir'
26 Aralık 2017 11:37
HDP'li Irmak hakkında gerekçeli karar açıklandı
26 Aralık 2017 11:06		 28 Şubat'ın FETÖ'cü komutanı
26 Aralık 2017 09:22
AK Partili vekiller FETÖ'yü anlatacak
26 Aralık 2017 09:02		 Kadroya geçiş için başvurular 2 Ocak'ta başlıyor
26 Aralık 2017 08:40
Suikastın şifresi Türkiye'de çözülecek
26 Aralık 2017 08:35		 121. madde yeniden yazılsın tartışma bitsin
26 Aralık 2017 08:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2017 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Dekan olunca, kardeşi, oğlu ve eşini işe aldı
Kardeşi Bylock kullanan polis adayının atamasının yapılmamasına yürütmeyi durdurma
İhraç eden de ihraç edildi
Dekanlar, MEB'den arıyorum diyenlere dikkat etmeli!
KHK'nın 121'inci maddesi değişebilir
Kadroya geçiş için başvurular 2 Ocak'ta başlıyor
'Bylock kullanmadığı netleşenin durumu gözden geçirilebilir'
60 bin tutuklu ve hükümlü tek tip kıyafet giyecek
Tek tip kıyafetin ne zaman uygulanacağı belli oldu
'Fazla mesai verelim, gümrük personeli 7/24 çalışsın'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ergin ataman 1
arya stark 2
kocasının üstüne kızgın yağ döken kadın 2
trabzon'un hoşgörü,özgürlük ve saygının simgesi olması 4
şenol güneş 2
yoğun kar yağışı 2
the north remembers 1
the shield 1
ümraniyespor 1
elon musk'ı hiç duymadım 1
SON İLANLAR
Vakıflar Bankası müfettiş yardımcısı alacak
TBMM 70 yasama uzmanı alacak
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Samsun Büyükşehir Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bozok Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Ana Sınıfı İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları İngilizce ve Rusça Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam