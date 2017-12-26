1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AK Partili vekiller FETÖ'yü anlatacak

Yurt içinde FETÖ ile mücadele devam ederken AK Parti yurt dışında tehlikenin hala farkına varamayan ülkeleri uyarmak için çalışma başlatıyor. Bu kapsamda AK Partili vekiller gruplar halinde yurt dışında FETÖ'yü anlatacak
26 Aralık 2017 09:02
Yazdır
AK Partili vekiller FETÖ'yü anlatacak

Kararlı mücadeleyle yurt içinde hareket edemeyecek noktaya getirilen ancak Avrupa ülkeleri ve ABD başta olmak üzere bir çok ülkede faaliyetlerine devam eden FETÖ, bulduğu her uluslararası platformu Türkiye aleyhine kullanmaya çalışıyor.

AK Parti bunun önüne geçmek için 2018'de çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Yeni yıldan itibaren AK Parti Meclis grubu, parlamenter demokrasiyi ve diplomasiyi harekete geçirecek. AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı koordinesinde yapılacak çalışmalar kapsamında AK Parti milletvekillerinden ekipler oluşturulacak ve bu ekipler gerek ikili gerek çok taraflı kuruluşlarda Türkiye'nin tezlerini anlatarak FETÖ'nün gerçek yüzünün görülmesini sağlamak için çalışacak. Bütün dostluk grupları ve yurt dışı komisyonları, muhataplarıyla bir araya gelecek. Vekillerin bu çalışmalarına paralel olarak üniversiteler, akademi dünyası da uluslararası partnerleri ve muhataplarıyla bilgi paylaşımında bulunacak.

Ayrıca ekonomi dünyası ve iş dünyası da yurt dışında etkinlikler düzenleyecek. Çalışmalarda başta sosyal medya olmak üzere bütün mecralar etkin bir şekilde kullanılacak.

İsmail Sonsuz

Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 35 1
Bu haber 3,604 defa okundu. 9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hamza Dağ: Şuçlulara tek tip kıyafet miletin isteği
26 Aralık 2017 13:16		 26 Aralık 2017 tarihi itibariyle haklarında işlem yapılan kamu personeli
26 Aralık 2017 13:00
MHP 81 ilde teşkilata 'cumhur ittifakını' anlatacak
26 Aralık 2017 12:05		 'Bylock kullanmadığı netleşenin durumu gözden geçirilebilir'
26 Aralık 2017 11:37
HDP'li Irmak hakkında gerekçeli karar açıklandı
26 Aralık 2017 11:06		 28 Şubat'ın FETÖ'cü komutanı
26 Aralık 2017 09:22
50 konsolosluk açmalıyız
26 Aralık 2017 08:40		 Kadroya geçiş için başvurular 2 Ocak'ta başlıyor
26 Aralık 2017 08:40
Suikastın şifresi Türkiye'de çözülecek
26 Aralık 2017 08:35		 121. madde yeniden yazılsın tartışma bitsin
26 Aralık 2017 08:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2017 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Dekan olunca, kardeşi, oğlu ve eşini işe aldı
Kardeşi Bylock kullanan polis adayının atamasının yapılmamasına yürütmeyi durdurma
İhraç eden de ihraç edildi
Dekanlar, MEB'den arıyorum diyenlere dikkat etmeli!
KHK'nın 121'inci maddesi değişebilir
Kadroya geçiş için başvurular 2 Ocak'ta başlıyor
'Bylock kullanmadığı netleşenin durumu gözden geçirilebilir'
60 bin tutuklu ve hükümlü tek tip kıyafet giyecek
Tek tip kıyafetin ne zaman uygulanacağı belli oldu
'Fazla mesai verelim, gümrük personeli 7/24 çalışsın'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ergin ataman 1
arya stark 2
kocasının üstüne kızgın yağ döken kadın 2
trabzon'un hoşgörü,özgürlük ve saygının simgesi olması 4
şenol güneş 2
yoğun kar yağışı 2
the north remembers 1
the shield 1
ümraniyespor 1
elon musk'ı hiç duymadım 1
SON İLANLAR
Vakıflar Bankası müfettiş yardımcısı alacak
TBMM 70 yasama uzmanı alacak
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Samsun Büyükşehir Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bozok Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Ana Sınıfı İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları İngilizce ve Rusça Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam