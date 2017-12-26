'Fazla mesai verelim, gümrük personeli 7/24 çalışsın'

İhracatçılar, gümrüklerdeki fazla mesai ücretlerinden şikayetçi. Gümrük kapıları ve limanlarda eleman yetersizliği olduğunu dile getiren ihracatçılar, sıkışıklık olan günlerde mesai saatleri içinde mallarını geçiremedikleri için fazla mesai ücreti ödemek zorunda kaldıklarını ifade ediyorlar.

Firmaların yıllık ortalama 10 bin lira fazla mesai ücreti ödediğine dikkat çeken ihracatçılar, "67 bin ihracatçı firma var. Her birinin 10 bin lira fazla mesai ücreti ödediğini düşündüğümüzde 670 milyon lira yapar. Bunun yüzde 10'unu peşin alsınlar bizden ama kapılara eleman koysunlar. Biz de mallarımızı sabah, akşam, haftasonu rahat rahat geçirelim" diyorlar.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Murat Akyüz, ihracatçıların, gümrük kapılarında yoğunluk olması halinde fazla mesai ödemeye mecbur bırakıldıklarını söyledi. Bugün aktif 67 bin ihracatçı firmanın olduğunu kaydeden Akyüz, bu firmaların işlerinin yetişmemesi halinde her defasında 350- 500 lira ek maliyetle karşı karşıya kaldıklarını anlattı.

Firmaların yıllık ortalama 10 bin lira fazla mesai ücreti ödediğine değinen Akyüz, "Toplamda 670 milyon lira yapar. Bu herkesi ciddi anlamda rahatsız ediyor. Bu bedelin yüzde 10'unu ihracatçıdan kessinler, 7/24 adam koysunlar oraya. Peşin alsınlar bu parayı ama biz haftasonu, akşam işlem yapabilelim. Bu yöntem hem yoğunluğu azaltır hem de ihracata katkı yapar" dedi.

İhracatçının HGS'si olmalı

Bu sisteme geçilmesi halinde 'akşam vakti usulsüz işlem yapılıyor' şeklinde bir şikayetin gelmemesi gerektiğini vurgulayan İKMİB Başkanı Akyüz, şöyle devam etti: "Böyle bir şey olacaksa her zaman olabilir. Kaçakçılık akşam vakti oluyor derlerse, en sağlam adamlarını akşam vaktine koysunlar. Sıkıntıyı ihracatçı çekmek zorunda değil. Ayrıca ihracatın neden HGS'si olmuyor. 20 yıldır ihracat yapan, hiçbir sıkıntısı olmamış adamın nasıl otomatik geçişi olmaz. Bir güven unsurunun inşa edilmesi gerekiyor. Kırmızı hatta düşürme ile tehdit ediyor memurlar."

10 firma ücret ödüyor, 1 memur mesaiye kalıyor

Bir gümrük müşaviri de İKMİB Başkanı Murat Akyüz'ün önerdiği sistemin gerçekleştirilebileceğini söyledi. Devlete bu yolla ek maliyet yaratılmayacağına dikkat çeken gümrük müşaviri, "Bu güzel fi kir. Maliyet ihracatçılar arasında paylaşılmış olur. Yurtdışında bunun uygulandığı ülkeler var. İkili sohbetlerde bu zaman zaman dile getiriliyor" dedi.

Fazla mesai ücretlerinin çok yüksek olduğunu kaydeden gümrük müşaviri, ihracatçıların toplam maliyetlerine olan etkisinin de gittikçe arttığını kaydetti. Mesai saati sonrasına 10 fi rma kalması durumunda her birinden bu ücretin alındığını ama sadece 1 memurun mesaiye kaldığını anlatan müşavir, bu nedenle sıkıntının daha fazla göze battığını ifade etti.

Sercan Akıncı- Dünya Gazetesi