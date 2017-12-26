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357,5 milyon dolarlık vurgun

FETÖ'nün firarı finansörü Akın İpek'in halka açık Koza Altın AŞ'den 357 milyon 501 bin dolar değerinde altın ve gümüşü teröristbaşı Gülen'e aktardığı belirlendi
26 Aralık 2017 09:10
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357,5 milyon dolarlık vurgun

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün finansörü firari Akın İpek'in halka açık Koza Altın AŞ bünyesindeki Mastra Altın madeninden "kutsal hoca payı" olarak toplamda 357 milyon 501 bin dolar değerinde altın ve gümüş kaçırdığını tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Musa Yücel, Akın İpek'in halka açık Koza Altın AŞ bünyesindeki Mastra Altın Madeni'nde üretilen bazı altınların sisteme sokulmayarak "kutsal hoca payı" olarak teröristbaşı Fetullah Gülen'e verildiğini tespit etmişti. Başsavcıvekili Yücel, söz konusu madenlerden ne kadar çalındığını tespit etmek için soruşturmayı derinleştirmişti. Başsavcılık, 16 Kasım 2013 yılında bir canlı yayında yapılan Gümüşhane'de bulunan Mastra Altın Madeni'ndeki altın dökümü sırasında ortaya çıkan hırsızlığın sadece o dönem olmadığını belirledi. Bunun üzerine kayıtların incelenmesi için Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) yazı yazıldı.

BEŞTE BİRİNİ KAÇIRMIŞLAR...

Canlı yayındaki altın hırsızlığında 5 külçe altın dökümü yapıldığı ancak kayıtlarda ise 4 külçe altının üretildiği belirtiliyordu. Bu kapsamda 2013 yılındaki hesapları inceleyen SPK, toplamda 8 bin 649 gram altın yani 351 bin 230 ABD doları çalındığını tespit etti.

SPK, Koza Altın Mastra Altın Madeni Tesisi'nde kayıt dışı bırakılan külçe altın üretimindeki kaçağın 2011-2015 döneminde tüm tesis ve dökümlerinde gerçekleşmiş olduğunu belirledi. Bunun üzerine SPK, Mastra Altın Madeni Tesisi'nde 1 Ocak 2011 ve 26 Ekim 2015 yıllarındaki kayıt dışı bırakılan altın ve gümüş miktarını inceledi. SPK, firari Akın İpek'in 8 milyon 756 bin 794 gr yani 355 milyon 584 bin 369 dolar altın, 3 milyon 734 bin 50 gr yani 1 milyon 916 bin 636 ABD Doları gümüş toplamda ise 357 milyon 501 bin dolar kaçırdığını yaptığını tespit etti.

RAKAM DAHA YÜKSEK...

Ancak Başsavcılık, söz konusu rakamın daha yüksek olduğunu değerlendiriyor. Başsavcılık ayrıca, diğer madenlerdeki araştırmasını da sürdürüyor. Gümüşhane'deki Mastra Altın Madeni'ndeki oda sorumlusunun FETÖ imamı Fazlı Atak'ın olduğu ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında tutuklandığı belirlenmişti.

Ebru Karatosun

Türkiye
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