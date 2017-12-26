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Karayollarında durum

Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden çalışmalar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor
26 Aralık 2017 09:25
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Karayollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Orhanlı Havaalanı-Şekerpınar kavşakları 3-30. kilometrelerinde, Orhanlı Havaalanı kavşağından Ankara istikametine doğru otoyol üzerinden geçen mevcut havai hatta çalışma yapılıyor. Bu nedenle 28 Aralık'a kadar 00.00-06.00 saatlerinde otoyolun çift hattı da 15'er dakikalık periyotlarla araç trafiğine kapatılıyor. Söz konusu çalışma esnasında sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 6-8. kilometrelerindeki Orhan Gökberber viyadüğünde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 28 Aralık'a kadar Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Çeşme-İzmir yolunun 16. kilometresi Germiyan Köyü mevkisinde Türkiye Elektrik Üretim AŞ'nin yapacağı enerji iletim hattı çalışmaları nedeniyle 27 Aralık'a kadar 08.00-18.00 saatlerinde yol kısa aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Beyşehir-Konya yolunun 2-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 3-5. kilometrelerindeki Üzülmez Tüneli'nin elektromekanik işlerinin yapım çalışmaları nedeniyle sol taşıma tüpü trafiğe kapatıldı. Ulaşım, bölünmüş yolun diğer tarafındaki sağ tüpten Devrek istikametinde iki yönlü sağlanıyor. Yolu kullanacak sürücülerin dikkatli seyretmeleri, trafik işaretlerine ve işaretçilerine uymaları istendi.
Anadolu Ajansı
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