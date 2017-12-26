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Gaziantep'te 70 asker gıdadan zehirlendi

15 Temmuz'dan sonra İstanbul Maltepe'den Gaziantep'in İslahiye ilçesine taşınan 2. Zırhlı Tugay'ın askerleri gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanelere kaldırıldı. Yaklaşık 70 askerin hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi
26 Aralık 2017 09:32
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Gaziantep'te 70 asker gıdadan zehirlendi

Gaziantep'te zehirlenen 70 askerden 26'sının taburcu edildiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre 15 Temmuz darbe girişiminin ardından alınan karar ile İstanbul Maltepe'den Gaziantep'in İslahiye ilçesine taşınan 2. Zırhlı Tugay personeli gıda zehirlenmesi nedeniyle ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Kusma ve bulantı şikayeti ile hastanelere gelen 70 askerin gıda zehirlenmesi yaşadığı tahmin ediliyordu.

Akşam saatlerinden itibaren hastanelere kaldırılan 70 askerden 26'sının ayaktan tedavi edilerek taburcu edildiği öğrenildi.

Akşam yemeğinde yedikleri ıspanaklı börek ve kıymalı ıspanaktan zehirlendikleri sanılan 44 askerin tedavisi ise sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
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