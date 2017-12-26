Yurtlarda tek yetkili Milli Eğitim Bakanlığı olacak

Ülkemizde faaliyet gösteren yurtlar, açılırken farklı kurumlardan alınan izinlerle faaliyetlerine başlıyorlar. Bu durum, yurtların denetimini zorlaştırmaktadır. Bunun önüne geçebilmek için, tüm izin ve denetim işleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülecek.

Hürriyet Gazetesinden Nuran Çakmakçı'nın aktardığı bilgilere göre, MEB'e bağlı olarak faaliyet gösteren 4 bin yurt var. Ancak, başta belediyeler olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlardan alınan ruhsatlarla hizmet veren yurtların açılış ve denetim işlerinin tek yetkilisi yine Milli Eğitim Bakanlığı oldu. Bu yurtların ruhsat alma işlemleri kısa süre içerisinde tamamlanacak. Böylece yaklaşık 10 bin kurum daha bakanlığın kontrolüne geçmiş olacak