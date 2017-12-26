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Dolar/TL, 3,80'in altını gördü

Dolar/TL, 3,7969 ile 2 Kasım'dan bu yana en düşük seviyesini gördü
26 Aralık 2017 10:03
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Dolar/TL, 3,80'in altını gördü

Dolar/TL, düşüş eğilimini sürdürerek 3,7969 ile 7 haftanın en düşük seviyesini gördü.

Dün 3,80-3,82 bandında hareket eden dolar/TL, günü yatay bir seyirle 3,8095'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,12 azalışla 3,8032 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,25 düşüşle 4,5080 ve sterlin/TL de yüzde 0,2 azalışla 5,0820 seviyelerinden alıcı buluyor.

Analistler, Avrupa genelinde Noel tatilinin sürmesi ve ABD'de ise piyasaların bugün işleme açılacak olmasına karşın yatırımcıların yıl sonuna kadar devam edecek tatil programları nedeniyle kurların dar bant içinde sakin bir seyir izleyebileceğini kaydetti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,80'in altında kalıcılık sağlanması durumunda 3,75'in gündeme gelebileceğini belirten analistler, 3,85'in ise direnç konumunda takip edileceğini bildirdi.

Anadolu Ajansı
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