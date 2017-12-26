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Vakıflar Meclisine ilk kez bir yahudi üye atandı

Vakıflar Genel Müdürlüğünün en üst karar organı olan Vakıflar Meclisinin yeni üye seçimleri tamamlandı
26 Aralık 2017 10:05
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Vakıflar Meclisine ilk kez bir yahudi üye atandı

Vakıflar Genel Müdürlüğünün en üst karar organı olan Vakıflar Meclisinin yeni üye seçimleri tamamlandı. Yeni dönemde ilk kez bir Yahudi üye mecliste "Cemaat (Azınlık) Vakıfları Temsilcisi" olarak görev yapacak.

Ankara'da hafta sonu gerçekleştirilen 4. Dönem Vakıflar Meclisi üye seçiminin kesin sonuçları, Vakıflar Genel Müdürlüğünün internet sitesinden duyuruldu.

Vakıflar Meclisi "Yeni Vakıflar Temsilcisi" olarak Levent Albayrak, Hamza Akbulut ile Tevfik Başak Ersen asil üye olarak seçildi.

"Mülhak Vakıflar Temsilcisi" Muhammet Hatipoğlu, "Cemaat Vakıflar Temsilcisi" olarak da Moris Levi asil üyeliklere seçilen isimler oldu.

Vakıflar Meclisinde, "Cemaat (Azınlık) Vakıfları Temsilcisi" olarak ilk kez Yahudi bir üye görev yapacak.

"Cemaat (Azınlık) Vakıfları Temsilcisi" için Türkiye'deki Rum, Ermeni, Yahudi, Süryani, Keldani, Bulgar ve Gürcülerden oluşan 7 azınlık toplumunun vakıf sayıları doğrultusunda aday belirlenmesine ilişkin uzlaşıları gereği, bu yıl Yahudi cemaatinden Moris Levi üye seçildi.

Türkiye'deki 167 cemaat vakfını temsilen, Vakıflar Meclisinde "Cemaat Vakıfları Temsilcisi" olarak ilk kez iki dönem üst üste Rum cemaatinden Laki Vingas üye seçilirken, 2015'ten itibaren Ermeni cemaatinden Toros Alcan, Vakıflar Meclisi'nde bu görevi üstlenmişti.

- Vakıflar Meclisinde 15 üye görev yapıyor

Vakıflar Genel Müdürlüğünün "en üst karar organı" olan Vakıflar Meclisi, 15 üyeden oluşuyor.

Genel müdür, üç genel müdür yardımcısı ve 1. hukuk müşaviri doğal üye olarak Vakıflar Meclisinde yer alırken, vakıf konusunda bilgi ve deneyim sahibi yükseköğrenim mezunları arasından beş üye de Başbakanın teklifi üzerine ortak kararname ile atanıyor.

Vakıflar Meclisinde yeni vakıfları temsilen üç, mülhak ve cemaat vakıflarını temsilen de birer üye seçimle göreve geliyor.

Vakıflar Meclisi seçimleri, üyelerin görev süreleri doğrultusunda üç yılda bir gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansı
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