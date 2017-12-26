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Bombacı kadın terörist kimsesizler mezarlığına gömüldü
Adana Valiliğinin personel oto parkında bomba yüklü otomobili patlatıp 2 kişinin şehit edilmesine 33 kişinin yaralanmasına neden olduktan sonra öldürülen kadın teröristin Mardin'de kimsesizler mezarlığına gömüldüğü öğrenildi
Adana Valiliğinin personel oto parkına bomba yüklü otomobili koyup patlatıp 2 kişinin şehit edilmesine 33 kişinin yaralanmasına neden olduktan sonra öldürülen kadın teröristin kimsesizler mezarlığına gömüldüğü öğrenildi.
Adana Valiliği'ne 24 Kasım 2016'da sabah saatlerinde gelen PKK'lı Çiçek Karabulut, 33 KKP 24 plakalı bomba yüklü aracı valilik bahçesindeki açık otoparka bıraktıktan sonra, taksiye binip iki kademeli olan uzaktan kumandayı çantasından çıkardı. İlk tuşla bombayı aktif hale getiren terörist, daha sonra ikinci tuşa basarak bombayı ateşledi. Patlamanın şiddetiyle aracın içinde savrulan teröristin daha sonra bölgeden uzaklaşarak kendisini kente getiren kurye ile buluşup kaçtığı ortaya çıktı. 2 kişinin şehit olduğu 33 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin kimliği güvenlik kamerası görüntülerinden saptandı. Dikkat çekmemek için başörtüsü takan teröristin Suriye'ye geçtiği değerlendirildi.
Geçen 13 Aralık günü güvenlik güçlerince Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında yapılan operasyonlarda öldürülen kadın teröristin ise Adana Valiliği'ne saldırı düzenleyen terörist Çiçek Karabulut olduğu ortaya çıktı. Teröristin İçişleri Bakanlığının gri listesinde olduğu öğrenilirken, kesin kimliğinin belirlenmesi için cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Burada terörist kadından örnekler alındıktan sonra cenaze bekletildi. Cenazeyi kimse almaya gelmeyince cenaze Mardin'de kimsesizler mezarlığına gömüldü.
Valilik saldırısını planlayan ve PKK terör örgütünün sözde Akdeniz Bölge Sorumlusu olan 'Halo Dayı' lakaplı Eyüp Çelik ise 20 Ocak'ta yakalanıp sorgusunun ardından tutuklanmıştı. Çelik, bombalı saldırıyı yapan ve yardım edenlerin isimlerini itiraf etmişti. Adana polisi patlamadan sonra yaptığı çalışmada çok sayıda kişiyi gözaltına almış Eyüp Çelik ile birlikte 15 kişi tutuklanmıştı.
Fatih Keçe
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