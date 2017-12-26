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Uzmanlar, yılbaşında internetten alışveriş yapanları uyardı

Güvenlik uzmanları bilgisayar ve akıllı telefonlarla yılbaşı alışverişi yapanları siber suçlulara karşı uyardı
26 Aralık 2017 10:46
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Uzmanlar, yılbaşında internetten alışveriş yapanları uyardı

Yılbaşı hediyeleri için online alışverişin giderek daha fazla kullanılıyor olması, kredi kartı ya da hesap bilgileri peşindeki siber suçlularında artmasına neden oluyor. Bilgisayar ve akıllı telefondan online alışveriş yapan tüketicilere uyarıda bulunan ESET Türkiye İstanbul Teknik Müdürü Gürcan Şen, "3 bin liralık telefon size 300 liraya sunuluyorsa kuşkulu yaklaşın" dedi.

Alışveriş yapmadan önce yapılması gereken önemli bilgileri paylaşan Şen, "Önce bakım, sonra alışveriş yapın. İnternet tarayıcınızı, işletim sisteminizi ve güvenlik yazılımınızı güncelleyin. Bu güncellemeler zararlı yazılımlara ve dolandırıcılıklara karşı sizi koruyacaktır. Fırsat bulmuşken bilgisayarınızdaki gereksiz dosyaları silin, temizlik yapın ve sisteminizi rahatlatın. Online parasal aktivitelere başlamadan sisteminizi ücretsiz olarak zararlı yazılımlara karşı tarayabilirsiniz. Aynı şekilde cep telefonlarınızın da sistemlerini güncel tutun" ifadelerini kullandı.

İnternet ve sosyal medya üzerinden gelen indirim teklifleri gerçek olamayacak kadar iyiyse, genellikle gerçek değildir değerlendirmesinde bulunan Şen, "Verilerinizi, fotoğraflarınızı kaybolmadan yedekleyin. Bilgisayarınızın virüs saldırısı sonucu çökmesi ya da verilerinizin kötü amaçlı olarak şifrelenmesi gibi tehlikelere karşı bilgilerinizi ve dijital fotoğraflarınızı düzenli olarak yedekleyin. Bildik yerden alışveriş yapın. Doyurucu bilgi sağlayan, teslimatta sorun yaşatmayan ve kendini kanıtlamış internet sitelerinden alışveriş yapın" dedi.

"Güvenli parasal transferler yapın"

Sahte siteler ve klavye okuyuculara karşı korunmanız gerektiğini aktaran Şen, "Online sipariş verirken, internet sayfasının SSL kullandığına emin olun. Genel olarak tarayıcınızda küçük bir kilit sembolü olarak gözükür. Eğer bu sembolü göremiyorsanız, URL adres çubuğunu kontrol edin. İnternet sitenizin önünde http yerine https ya da shttp görmeniz gereklidir. Öte yandan bazı internet güvenlik yazılımları da parasal transferlerde ekstra koruma sunuyor. 'Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Koruması' ile finansal işlemlerde sahte siteler ve klavye okuyuculara karşı antivirüs programları tarafından korunmanız gereklidir" açıklaması yaptı.

"Halka açık Wi-Fi noktalarında alışveriş yapmayın"

Halka açık ücretsiz bağlantılar üzerinden kredi kartı bilgilerini paylaşılmaması gerektiğini belirten Şen, "Eğer alışveriş yapacaksanız Wi-Fi bağlantısının güvenli olduğundan emin olun. Bağlantı ikonundaki kilit sembolünü arayın. Halka açık ücretsiz bağlantılar üzerinden kredi kartı bilgileriniz çok kolay görüntülenir ve bu da başınıza gelmesini hiç istemeyeceğiniz bir hırsızlığa yol açabilir. Çok fazla soru soranlara dikkat edin. Bazı zararlı yazılımlar çevrimiçi dolduracağınız formlara otomatik olarak satır ekleyebilir. Bir site size haddinden fazla soru soruyorsa, örneğin annenizin kızlık soyadı gibi, alışverişi hemen bırakın" dedi.

"Dijital dünyaya her gün 390 bin zararlı yazılım dahil oluyor"

Koruma yazılımı kullanılmasının gerekli olduğunu söyleyen Şen, "Lisanslı ve proaktif internet güvenliği yazılımları, bilgisayarlarınızı, tabletlerinizi ve telefonlarınızı bu zararlı yazılımlardan korur. Telefonuma bir şey olmaz demeyin. Mobil telefonlara yönelik siber saldırılarda yoğun artış söz konusu Ayrıca telefonlar çok fazla unutuluyor, kayboluyor ya da çalınıyor. Mobil güvenlik yazılımlarıyla telefonunuzu siber saldırılara karşı koruyabilir, kaybolması durumunda kilitleyebilir, hatta kötü ellere geçmesin diye verilerinizi uzaktan silebilirsiniz" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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