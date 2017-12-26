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Bakanlık yılbaşı kutlaması için ücretsiz fidan dağıtacak
Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: Yılbaşının yaklaşmasıyla ormanlık alanlardan kaçak kesim yapılmasını önlemek maksadıyla gerekli tedbirleri aldık ve vatandaşlarımıza ücretsiz fidan dağıtacağız
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Yılbaşının yaklaşmasıyla ormanlık alanlardan kaçak kesim yapılmasını önlemek maksadıyla gerekli tedbirleri aldık ve vatandaşlarımıza ücretsiz fidan dağıtacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Orman Genel Müdürlüğü, bölge müdürlüklerine, kaçak kesimlerin önüne geçilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması, vatandaşları bilgilendirici afiş ve broşür gibi materyallerin basılıp dağıtılması, vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtılması için talimat verildi.
- "Ormanlarımız çok sıkı bir şekilde takip edilecek"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Eroğlu, çam, göknar, ladin gibi ağaçların yılbaşı kutlaması için ormanlık alanlardan usulsüzce temin edileceği yönünde çok sayıda ihbar ve şikayet geldiğini belirtti.
Kaçak kesim yapanlara karşı orman teşkilatına talimat verdiklerini vurgulayan Bakan Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Yılbaşının yaklaşmasıyla ormanlık alanlardan kaçak kesim yapılmasını önlemek maksadıyla gerekli tedbirleri aldık ve vatandaşlarımıza ücretsiz fidan dağıtacağız. Ormanlarımız çok sıkı bir şekilde takip edilecek. Ayrıca dağıtılacak ücretsiz fidanların dikimi için de istenildiği takdirde teşkilatımız tarafından yardımcı olunacak. Usulsüz kesim yapanlar 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 14. ve 91. maddesi uyarınca cezalandırılacak. Devlet ormanlarında, yetişmiş veya yetiştirilmiş fidanları kesmek, sökmek, ekim sahalarını bozmak, yaş ağaçları boğmak, yaralamak, tepelerini veya dallarını kesmek, koparmak veya ağaçlardan yalamuk, pedavra hartama çıkarmak yasaklanmıştır. Bu maddelere aykırı olarak eylem yapanlar üç aydan beş yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. Suçun konusu fidan olması halinde ise verilecek ceza bir kat artırılır."
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