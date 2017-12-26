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Tek tip kıyafetin ne zaman uygulanacağı belli oldu

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, tek tip kıyafet hakkında 1 ay içinde yönetmelik çıkacağını belirtti.
26 Aralık 2017 11:15
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Tek tip kıyafetin ne zaman uygulanacağı belli oldu

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Katıldığı televizyon programında canlı yayında soruları yanıtladı.

Darbecilere yönelik tek tip kıyafet uygulaması hakkında konuşan Bakan Gül KHK ile yapılan "tek tip kıyafet" düzenlemesine ilişkin, "Kapsamı duruşmalarla sınırlı olmak üzere, cezaevlerinde uygulanmayacak. Kanun bir ay içerisinde bir yönetmeliğin çıkarılması hususunda bir düzenleme getirdi. Bir ay içerisinde yönetmelik çıktıktan sonra da yürürlüğe girecek bu uygulama." dedi.

"(696 sayılı KHK'nın 121. maddesiyle ilgili tartışmalar) Buna yönelik eleştirilerin, farklı yerlere çekmenin çok iyi niyetli olmadığını düşünüyorum. Ya iyi niyetli okumamadır ya da metnin hiç okunmadığı anlamına geliyor."

KHK ile atıldıktan sonra OHAL Komisyonu kurulduğu için 102 bin civarında müracaatların reddi kararında mahkemeye, mahkemeden Danıştay'a gideceğinden, eğer suçsuzsa, Danıştay'da bir an evvel karar verilsin diye , Danıştay'a yeni üye alımı olacak

Adalet Bakanı Gül, 696 sayılı KHK'deki 121. maddenin 15 ve 16 Temmuz 2016 günlerini kapsadığını belirterek, "Şu anda darbe devam etmiyor. Darbe ne zaman bastırıldı? 15 Temmuz'da başladı, 2 saat sonra 16 Temmuz oldu. 16 Temmuz'da bu darbe bastırıldı. Dolayısıyla bu kanunda da 'bastırılması kapsamında' dediğine göre, bunu sonraki tarihlere, bugüne getirecek hiçbir şekilde bir düzenleme yok." dedi.

"(KHK'daki 121. maddeye ilişkin tartışmalar) Burada, 'Acaba gündelik hayatta, ülkemizin farklı yerlerindeki terör eylemlerini bastıranlar da mı sorumsuz olacak' şeklinde bir okuma, doğru okuma değildir."

"(CHP'nin 695 ve 696 sayılı KHK'lerle ilgili Anayasa Mahkemesine başvuru yapacağını açıklaması) Anayasa'nın hükmü açık. Bir Anayasa denetimine gidilemeyeceğine yönelik durum söz konusudur. Bu tür çabaların, beyhude çabalar olduğunu ifade etmek isterim. Bizim, sınırımız hukuk. Anayasa çerçevesinde tüm işlemler yapılmıştır."
TRT
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