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Literatüre kazandırdığı böceğe babasının ismini verdi

Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Yıldırım, Diyarbakır'da yaptığı bir araştırma sırasında keşfettiği böcek türüne babasının adını verdi
26 Aralık 2017 11:27
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Literatüre kazandırdığı böceğe babasının ismini verdi

Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünde yaklaşık 30 yıldır böcekler üzerine bilimsel çalışma yapan Prof. Dr. Erol Yıldırım, Diyarbakır'da keşfettiği bir böcek türüne babasının ismini verdi.

Kentte, yarım asır önce kurulan ve 50 bin çeşit böceğin bulunduğu "Entomological Museum of Erzurum Turkey" adıyla uluslararası böcek müzeleri arasına giren müzede 30 yıldır görev yapan Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Yıldırım, doğada yaptığı araştırmalar sonucu bulduğu yeni türleri bilim dünyasına kazandırıyor.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaptığı çalışma sırasında Hymenoptera takımı Tiphiidae familyasına ait bir böcek türü keşfeden Yıldırım, dünya için yeni bir tür olan böceğe babası Bahattin Yıldırım'ın isteği üzerine "Tiphia Bahattini" ismini verdi.

AA muhabirine, "Tiphia Bahattini" ismini uluslararası dergide yayımlatarak dünya literatüründe yerini almasını sağladığını anlatan Prof. Dr. Yıldırım, yeni buldukları böcek türlerine bulundukları yörenin ismini verdiklerini anımsattı.

Yöre ismi verilen böcek türlerinin adeta bulundukları bölgenin tapusu gibi olduğunu belirten Yıldırım, "Müzemizde 200'ün üzerinde dünyada sadece tip materyalleri olan böcek türleri var. 20'nin üzerinde de benim tanımladığım yeni böcek türleri var. Böceklere bulundukları yöreden esinlenerek 'Microdynerus Erzincanensis', 'Leptochilus Palandokenicus', 'Onychopterocheilus Sarikamisensis', 'Athous artvinensis' gibi isimler veriyorum." dedi.

Yıldırım, babasının kendisinden keşfettiği bir böceğe isminin verilmesini istemesi üzerine talebi yerine getirdiğine değinerek, şöyle konuştu:

"Böcek bilimiyle uğraştığım için babam benden yeni tanımlayacağım bir böceğe ismini vermemi istedi. Ben de Diyarbakır Silvan'dan topladığım Hymenoptera takımı Tiphiidae familyasına ait bir böcek türüne 'Tiphia Bahattini' ismini verdim ve uluslararası bir dergide yayınlanıp dünya literatüründe yerini aldı. Bu böcek türüne ait örnekler dünyada sadece bizim müzemizde bulunuyor. Babam da bu olayı öğrenince çok sevindi. Dünya durdukça babamın ismi bu böcek türüyle anılacak."

Yıldırım, babasının isteğini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, bilim insanlarının dünyada ismini yaşatmak istediği kişilere böceklerin ismini verdiğini kaydetti.

- Eski ABD başkanları ve kendi adı da böceklere verildi

Bilim insanlarının eski ABD başkanlarından Abraham Lincoln'ün adını 65, Barack Obama'nın ismini ise 4 böceğe verdiğini anlatan Prof. Dr. Yıldırım, söz konusu isimlerin dünya döndükçe böcek türleriyle anılacağını aktardı.

Yabancı bilim insanlarının, kendi adına "eroli" olarak bir ve soyismi olan "yildırimi" olarak da 4 böceğe isim verdiğini söyleyen Yıldırım, "Yeni tanımlayıp isim verdiğimiz böceklerden şu anda dünyada sadece bizim müzemizde var. Dünyada başka hiç bir yerde bu böceklere ait örnekler yok. Bilim insanları bu böcekleri görmek isterlerse burada bulacaktır." ifadelerini kullandı.

İLHAMİ ERKILIÇ -
Anadolu Ajansı
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