Tuzla'daki koku ile ilgili araştırmalar sürdürülüyor

Tuzla'da bulunan bazı mahalleleri etkileyen yoğun koku ile ilgili araştırmalar devam ediyor.

Konu ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi yazılı bir açıklamada bulundu. Yazılı açıklamada, "Dün Tuzla ilçesinde bulunan bazı mahalleleri etkileyen yoğun koku şikayetleri gelmesi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri AFAD, İl Çevre Müdürlüğü, İSKİ bölgede araştırmalarını sürdürüyor.Kokunun kaynağının tespiti için, İSKİ, itfaiye, Afad, İBB ve İl çevre müdürlüğü, İSTAÇ, Sağlık Md AKOM DA kriz masası oluşturdu. Gece itfaiye,İGDAŞ ve AFAD ekiplerinin hava ölçümleri yapıtı. Söz konusu kokunun atık su kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit tahmin ediliyor. Kolektörlerlerden alınan numuneler İSKİ Laboratuvarlarında analiz çalışmaları devam ediyor" denildi.