|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
'Bylock kullanmadığı netleşenin durumu gözden geçirilebilir'
Bakan Gül, sunucunun , Bylock tespitinden kaynaklanan mağduriyetlere ilişkin açıklama yaptı.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Katıldığı televizyon programında canlı yayında soruları yanıtladı.
Bakan Gül, sunucu tarafından "Bylock tespitinden kaynaklanan mağduriyetlere" ilişkin yöneltilen soru üzerine yapmış olduğu açıklama:
ByLock ile ilgili Yargıtayın vermiş olduğu bir karar var; 'Terör örgütünün haberleşme ağı olarak kullanıldığı, örgüt üyeliğinin önemli delillerinden olduğu...' Burada, ByLock kullanmadığına yönelik bir çalışma, ilgili kurumlarla yapılması, tamamlanması halinde, bunlarla ilgili başka delil yoksa gözden geçirilebilir.
Konuşmasının devamında Bakan Gül, Bylock tespitindeki hatalara ilişkin ilgili kurullarımız çalışmalarınız yapmaktadır, suçlu ile suçsuzun ayrıştırılması temel isteğimizdir. Çalışmalar devam etmekte olup, açıklamalar ilgili kurumca yapılacaktır, dedi.
Bu haber 18,293 defa okundu. 22 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI