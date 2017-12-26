'Bylock kullanmadığı netleşenin durumu gözden geçirilebilir'

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Katıldığı televizyon programında canlı yayında soruları yanıtladı.

Bakan Gül, sunucu tarafından "Bylock tespitinden kaynaklanan mağduriyetlere" ilişkin yöneltilen soru üzerine yapmış olduğu açıklama:

ByLock ile ilgili Yargıtayın vermiş olduğu bir karar var; 'Terör örgütünün haberleşme ağı olarak kullanıldığı, örgüt üyeliğinin önemli delillerinden olduğu...' Burada, ByLock kullanmadığına yönelik bir çalışma, ilgili kurumlarla yapılması, tamamlanması halinde, bunlarla ilgili başka delil yoksa gözden geçirilebilir.

Konuşmasının devamında Bakan Gül, Bylock tespitindeki hatalara ilişkin ilgili kurullarımız çalışmalarınız yapmaktadır, suçlu ile suçsuzun ayrıştırılması temel isteğimizdir. Çalışmalar devam etmekte olup, açıklamalar ilgili kurumca yapılacaktır, dedi.