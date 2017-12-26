TÜİK'teki 4/C'ler de 4/B olacak mı?

Bilindiği üzere, 696 sayılı KHK ile +C statüsünde çalışan geçici personel 4/B'ye geçirilmiştir.

İlgili düzenleme şu şekildedir:

"GEÇİCİ MADDE 43- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/12/2017 tarihi itibarıyla, adam/ay esasına göre kısmi süreli çalıştırılmakta olanlar ile saat ücreti karşılığı çalışmakta olanlar hariç olmak üzere bu Kanunun 4 üncü maddesinin mülga (C) fıkrası kapsamında tahsis edilmiş geçici personel pozisyonlarında çalışmakta olanlar, pozisyonlarının tahsis edildiği teşkilat ve birimde, halen yürütmekte oldukları hizmetleri aynı şekilde yerine getirmeye devam etmek üzere, bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında ihdas edilecek sözleşmeli personel pozisyonlarına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde kurumlarınca geçirilirler."

Bu maddeye göre iki grup 4/C'li personel kapsam dışındadır:

1- Adam/ay esasına göre kısmi süreli çalıştırılmakta olanlar

2- Saat ücreti karşılığı çalışmakta geçici personel.

TÜİK'te ise 2017 yılında iki tür personel 4/C'li olarak çalıştırılmıştır. TÜİK'te geçici personel çalıştırılmasına dair Bakanlar Kurulu Kararına göre, 2017 yılında , hane halkı araştırmalarında veri derleme işlemleri için 11 ay 28 günü geçmemek üzere 2 bin 750 4/C'li personel çalıştırılmıştır. Bunlar 4/B'ye geçecektir.

Ancak, aynı bakanlar kurulu kararıyla, Resmi istatistik programı ve süreklilik arz etmeyen proje bazlı işler için 15 bin adam/ay çalıştırılması da kararlaştırılmıştır. Bunlar ise 4/B'ye geçirilmeyecektir.