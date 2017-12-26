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Savunma Bakanlığı zehirlenme olayı hakkında soruşturma başlattı

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin talimatıyla, Gaziantep'teki kışlada askerlerin rahatsızlanmasına ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldı
26 Aralık 2017 11:43
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Savunma Bakanlığı zehirlenme olayı hakkında soruşturma başlattı

Milli Savunma Bakanlığı, Gaziantep'de rahatsızlanan 44 askerin 40'ının hayati tehlikesi olmadığını açıkladı. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli tarafından konuya ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gaziantepte bulunan 106'ncı Topçu A.K. lığı ve 2'inci Zh.Tug. K.Yrd.lığının (Islahiye) Şht.Ütğm. Alpay Başaran kışlasında; gece 01.00'dan itibaren sabaha kadar 44 Erin rahatsızlanarak revire müracaatı sonrasında kontrol amaçlı olarak Islahiye Devlet Hastanesine sevki gerçekleşmiştir. Sevk edilen personelin hayati tehlikesi bulunmamaktadır"denildi.

Açıklamada, "Hastaneye başvuran 44 personelden 40'ı taburcu edilmiştir.Bakanlığımızca olaya ilişkin süreç yakinen takip edilmekte olup, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli tarafından konuya ilişkin inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" ifadesi kullanıldı.
Anadolu Ajansı
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