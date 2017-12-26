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Tek tip kıyafet görüşlerde geçerli olmayacak

Tek tip kıyafet uygulaması sadece duruşmaya sevk halinde uygulanacak
26 Aralık 2017 11:52
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Tek tip kıyafet görüşlerde geçerli olmayacak

Tek tip kıyafet uygulaması 696 sayılı KHK ile mevzuatımıza girdi.

Ancak, tek tip kıyafet uygulamasının her durumda uygulanacağına dair yanlış bir algı bulunmaktadır.

696 sayılı KHK'nın 103. maddesi şu şekildedir:

"EK MADDE 1- (1) 3713 sayılı Kanun kapsamına giren suçlar nedeniyle tutuklu veya hükümlü bulunanlar, duruşmaya sevk nedeniyle ceza infaz kurumu dışına çıkarılmaları durumunda, ceza infaz kurumu idaresince verilen giysileri giymek zorundadır. ... Bu madde hükümleri çocuklar ile hamile kadınlar hakkında uygulanmaz. Kadın tutuklu ve hükümlülerin giysileri ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.
(2) Bu maddede öngörülen yönetmelik bir ay içinde yürürlüğe konulur. Bu madde hükümleri söz konusu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanır."

Bu maddeye göre;

1- Tek tip kıyafet uygulaması sadece duruşmaya sevk nedeniyle cezaevi dışına çıkışta uygulanacak. Dolaysıyla görüşlerde veya hastaneye sevk halinde tek tip kıyafet uygulanmayacak.

2- Çocuk ile hamileler hakkında uygulanmayacak.

3- Bu maddeyle ilgili olarak yönetmelik çıkarılacak. Yönetmelik 1 ay içinde yürürlüğe konulacak. Yönetmelik yürürlüğe konulmadan madde uygulanmayacak
Memurlar.Net - Özel

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