Hak-İş: Taşerona kadro sınavı konusu tamamen formalite

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, taşerona kadro sınavıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sınavla ilgili bakanımızın söylediği tamamen formalitenin yerine getirilmesi çalışmasıdır. Gerçekten sınava tabi tutulması söz konusu değildir" dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, taşeron, geçici ve mevsimlik işçilerin kadroya geçirilmesine ilişkin KHK ile düzenleme hakkında açıklamalarda bulundu. Genel Merkezde konuşan Başkan Arslan, "KHK, küreselleşmenin ortaya çıkardığı süresel sermayenin bütün dünyayı köye dönüştürdüğü, küreselleşmenin doğal sonucu gibi dayatılan kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi, devletin küçültülmesi, kamu hizmetlerinin özel sektör eliyle sürdürülmesi yalanına karşı, Türkiye'nin bir meydan okumasıdır. Gelişmiş batı ülkelerindeki uygulamalarına, IMF'ye, Dünya Bankası'na karşı meydan okumadır. Artık Türkiye, kamu kurumlarında ve yerel yönetimlerde taşeron uygulamasını yasaklamıştır. Bu düzenleme çalışma hayatında yapılmış en büyük reformdur" şeklinde konuştu.

Arslan ayrıca KHK ile kamuda 400 bin, yerel yönetimlerde 450 bin yeni işçi profili söz konusu olduğunu kaydetti.

"KHK ile sendikanın üye sayısında da artış olacak"

Açıklama sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Arslan, KHK kapsamında yer almayan alanlara yönelik, "Kitlerin dahil edilmesi umudumuzdu ama maalesef 50 bine yakın arkadaşımız dahil edilmedi. Bundan sonra da kapsam dışı kalan arkadaşlarımızın dahil edilmesi konusundaki çabalarımızı sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Sınav konusuna da değinen Arslan, bunun tamamen bir formalite olduğunu dile getirdi. Arslan, "Sınavla ilgili bakanımızın söylediği tamamen formalitenin yerine getirilmesi çalışmasıdır. Gerçekten sınava tabi tutulması söz konusu değildir" dedi.

Müracaatlar hakkında da bilgi veren Arslan, "KHK 24 Aralık'ta yayınlandı ama bunun yürürlüğe girmesi 2 Ocak 2018'de başlayacak ve o tarihten itibaren başvurular alınacak" diye belirtti.

Arslan, KHK sonrası sendikanın üye sayısının nasıl etkileneceği sorusuna, "Sendikalarımıza başvuran işçi sayılarında ciddi bir artış oldu. KHK ile bu hızın daha da artacağını düşünüyoruz. İşçileri sendikalarda mücadeleye davet ediyoruz" yanıtını verdi.

Yağmur Yıldız