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Öksüz'ün, toplantı için kullandığı otelin sahibine gözaltı

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt üyelerinin toplantılar düzenledikleri Adana'daki bir otele düzenlenen operasyonda aralarında otel sahibi ve müdürünün de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. 15 Temmuz darbe girişiminin kara kutusu firari Adil Öksüz'ün geçen yıl mart ayında bu otelde sohbet toplantılarına katıldığı ortaya çıktı
26 Aralık 2017 12:26
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Öksüz'ün, toplantı için kullandığı otelin sahibine gözaltı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgüt üyelerinin toplantılar düzenledikleri Adana'daki bir otele operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında otel sahibi ve müdürünün de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alınırken, darbe girişiminin kara kutusu firari Adil Öksüz'ün bu otelde sohbet toplantılarına katıldığı, ayrıca otele hizmet sağlayan firmalardan paralar toplanarak örgüte finansal destek sağlandığı ortaya çıktı.

Adana'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında örgüt toplantılarının yapıldığı saptanan Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki Güneş Işığı Otel'e yönelik soruşturma başlatıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından bu sabah operasyon düzenlendi. Operasyonda otel sahibi O.K., otel müdürü K.E. ve eşi Z.E. ile resepsiyonist A.K. gözaltına alındı.

Yapılan çalışmada şüpheli K.E.'nin, otel müdürü olarak çalışmaya başladıktan sonra otelde sohbet toplantıları düzenlemeye başladığı, örgüt adına faaliyette bulunan şahıslara ve yurtlara erzak yardımında bulunulduğu, firma sahiplerinden gazete aboneliği, öğrenci bursu, kurban bağışı toplanarak örgüte finansal destek sağlandığı iddia edildi.

Öksüz Mart 2016'da otelde toplantı yapmış

Ayrıca ABD'deki elebaşını ziyarete gittiği öne sürülen otel müdürü K.E.'nin, 17-25 Aralık sürecinden sonra FETÖ lideri tarafından yapılan çağrıya uyarak Bank Asya'ya para yatırdığı, eşi Z.E.'nin de sosyal medya üzerinden teröristbaşı Fetullah Gülen ile ilgili paylaşımlarda bulunduğu ve sohbet toplantılarına katıldıkları da tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, FETÖ silahlı terör örgütünün 'Hava Kuvvetleri İmamı' Adil Öksüz'ün de beraberindeki kişilerle Adana'daki otelde 2016 yılının mart ayı içerisinde konakladığı saptandı.

Konakladığı süre boyunca 2 otel personelinin servis yaptığı Öksüz'ün burada örgüt toplantısı düzenlediği belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın toplantıya katılanları, ne konuşulduğunu, toplantıdan 4 ay sonra gerçekleşen darbe girişimi ile ilgili herhangi bir konuşmanın geçip geçmediğini yönünde araştırma yaptığı öğrenildi.

Soruşturmayla ilgili gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
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