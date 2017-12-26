TESK: Tavan fiyat uygulaması esnafı rahatlatacak

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zorunlu trafik sigortasında tavan fiyat uygulamasının 2018'de de devam edecek olmasının esnafı rahatlatacağını belirtti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in zorunlu trafik sigortasında tavan fiyat uygulamasının gelecek yıl da devam edeceği yönündeki açıklamalarının esnaf ve sanatkara rahat bir nefes aldırdığını, zamların ise kendilerini üzdüğünü ifade etti.

Zorunlu trafik sigortasında tavan fiyat uygulamasının 2018'de devam edecek olmasının esnafı rahatlatacağını belirten Palandöken, "Sigorta şirketlerinin 240 milyonluk zararı nedeniyle 2018 başında primlerin bir sefere mahsus yüzde 5 artması yerine sigortasız araçların tespit edilerek bunlara sigorta yaptırılması daha olumlu olurdu. Böylelikle bu zamma ihtiyaç kalmaz ve mevcut sigortalı araçların primi azalırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, sigortasız araçlarda otomobil, kamyonet ve traktörlerin sigorta prim kaybının 4 milyara yakın olduğunu savunarak, "Sigortasız araç sayısı geçen yıla göre 1,5 milyon artarak 7,9 milyon oldu. Yaptığımız hesaplara göre yalnızca sigortasız otomobillerin yüzde 10'u sigortalı yapılsa elde edilecek prim, sigorta şirketlerinin zararını karşılıyor. Bu üç kategorideki sigortasız araçların prim kaybı 3 milyar 772 milyon lira. Bu araçların tespitlerinin yapılması tavan fiyat uygulamasının devam etmesi kadar önemli. Sigortasız araçların tespit edilerek sigortalanması devletin yükünü azaltacağı gibi aynı zamanda sigorta şirketlerinin karını artıracak, esnafın ödediği primlerin de düşmesine neden olacak." ifadesini kullandı.