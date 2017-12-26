|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
26 Aralık 2017 tarihi itibariyle haklarında işlem yapılan kamu personeli
26 Aralık 2017 tarihi itibariyle haklarında işlem yapılan kamu personeli
15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız darbe girişiminde MİT, Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TBMM, Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı. İstanbul'da Boğaziçi köprüsü kapatıldı.
Halkın üzerine ateş açıldı. 179'u sivil, 62'si polis ve 5'i asker olmak üzere toplam 241 vatandaşımız şehit oldu. 2 bin 185 kişi ise yaralandı
Kolluk güçleri, darbe gecesinden bu yana olaya bulaşan kamu görevlileri ile ilgili gözaltı ve tutuklama kararı veriyor.
Aşağıda 26 Aralık 2017 tarihinde haklarında gözaltı ve tutuklama kararı verilenler bulunuyor.İhraç eden de ihraç edildi 60 bin tutuklu ve hükümlü tek tip kıyafet giyecek 28 Şubat'ın FETÖ'cü komutanı FETÖ'nün TSK yapılanmasında 25 askerden 11'i tutuklandı Aksaray'da 4 eczacıya FETÖ gözaltısı Yunanistan'a kaçmaya çalışan Dışişleri eski çalışanı tutuklandı Antalya'da 'mahrem yapı' soruşturmasında 23 şüpheli daha adliyede Kardeşi Bylock kullanan polis adayının atamasının yapılmamasına yürütmeyi durdurma
Bu haber 4,249 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI