1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sakarya'daki DHKP-C davasında 3 sanık beraat etti

"Anayasayı ihlal" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılanan tutuksuz 3 sanık beraat etti
26 Aralık 2017 13:28
Yazdır
Sakarya'daki DHKP-C davasında 3 sanık beraat etti

Sakarya'da, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik soruşturma kapsamında yargılanan tutuksuz 3 sanığın beraatine karar verildi.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Hatice Senem Doyduk, araştırma görevlileri Emre Demirtaş ve Serhat Ulubay ile avukatları katıldı.

İki celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından sanık ve avukatları cumhuriyet savcısının bir önceki celse verdiği esas hakkındaki mütalaasına ilişkin savunmalarını yaptı.

Sanık Doyduk, yazılı savunmasını mahkemeye sunduğunu belirterek, beraatini talep etti.

Diğer sanıklar Demirtaş ve Ulubay da esasa ilişkin savunma dilekçelerini mahkemeye sunduklarını ifade ederek, beraatlarini istedi.

Sanık avukatları da yazılı savunmalarını sunduklarını, önceki celselerde verdikleri beyanlarını tekrar ettiklerini dile getirerek, müvekkillerinin beraatlerini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların "anayasayı ihlal" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan koşullar oluşmadığı için beraatine hükmetti.

Cumhuriyet savcısı bir önceki celsede 3 sanığın "anayasayı ihlal" suçundan beraat, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan ise 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Doyduk, Demirtaş ve Ulubay hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ise 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyordu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 1
Bu haber 234 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hakkari'deki şehit olan Çam, son yolculuğuna uğurlandı
26 Aralık 2017 14:12		 İstanbul merkezli DEAŞ operasyonunda 28 kişiye gözaltı
26 Aralık 2017 14:10
Gazeteci Meriç, kaybolduğunda istihbarat eski müdürü de ortadan kaybolmuş
26 Aralık 2017 14:04		 Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi, 48 sığınak imha edildi
26 Aralık 2017 13:54
FETÖ'nün sözde sorumlularından olan kişinin eşi de tutuklandı
26 Aralık 2017 13:51		 Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
26 Aralık 2017 13:49
Aralarında sağlık personellerinin de olduğu FETÖ davasına devam edildi
26 Aralık 2017 13:43		 Başkan Şeker'in FETÖ'den yargılanmasına devam edildi
26 Aralık 2017 13:38
FETÖ sanığı Korkmaz'ı tahliye eden hakimlerin görev yeri değişti
26 Aralık 2017 13:19		 Diyarbakır'da 'gaybubet evi' operasyonu: 7 gözaltı
26 Aralık 2017 13:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2017 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Dekan olunca, kardeşi, oğlu ve eşini işe aldı
İhraç eden de ihraç edildi
Kardeşi Bylock kullanan polis adayının atamasının yapılmamasına yürütmeyi durdurma
Dekanlar, MEB'den arıyorum diyenlere dikkat etmeli!
KHK'nın 121'inci maddesi değişebilir
Kadroya geçiş için başvurular 2 Ocak'ta başlıyor
'Bylock kullanmadığı netleşenin durumu gözden geçirilebilir'
60 bin tutuklu ve hükümlü tek tip kıyafet giyecek
Tek tip kıyafetin ne zaman uygulanacağı belli oldu
'Fazla mesai verelim, gümrük personeli 7/24 çalışsın'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
badem kurusu tulum 3
hem dindar hem atatürkçü olan insan 2
elon musk'ı hiç duymadım 1
proaktif 2
lannister hanesi 1
türkiye ab'ye giremez 2
gece kralı 1
30.12.2017 beşiktaş sompo japan vs fenerbahce doğuş maçı 2
fenerbahce doğuş 1
şenol güneş 2
SON İLANLAR
Vakıflar Bankası müfettiş yardımcısı alacak
TBMM 70 yasama uzmanı alacak
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Samsun Büyükşehir Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bozok Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Ana Sınıfı İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları İngilizce ve Rusça Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam