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FETÖ'nün sözde sorumlularından olan kişinin eşi de tutuklandı
Fethiye ilçesinde tutuklanan örgütün sözde sorumlularından olan kişinin eşi de tutuklandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan örgütün sözde sorumlularından olan zanlının eşi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinin eşlerine yönelik sohbet programları düzenlediği ve örgüt içerisinde "abla" pozisyonunda bulunduğu iddia edilen Ayşegül Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ayşegül Ö, çıkarıldığı mahkemece "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandı.
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Birol Ö. 19 Aralık'ta tutuklanmıştı. Aynı dosya kapsamında Birol Ö'nün eşi Ayşegül Ö. de gözaltına alınmıştı.
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