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İstanbul merkezli DEAŞ operasyonunda 28 kişiye gözaltı
Operasyonda, yabancı uyruklu 28 şüpheli gözaltına alındı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 28 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunduğu ve eylem hazırlığında olduğu ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
İstanbul'da Sultanbeyli, Pendik, Bağcılar, Kadıköy ve Çekmeköy ilçeleri ile Batman'da 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 28 yabancı uyruklu şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 1 pompalı tüfek ile çok sayıda mermi, örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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