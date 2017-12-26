Hakkari'deki şehit olan Çam, son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Çam, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Şehit Çam'ın naaşı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi morgundan alınarak konvoy eşliğinde merkez Onikişubat ilçesinin Döngele Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.

Şehit Çam'ın naaşının eve getirilişi sırasında şehidin ailesi ve yakınları gözyaşı döktü. Çam için daha sonra mahalle meydanında tören düzenlendi.

Şehidin 7 aylık oğlu Mustafa Çam'ı asker ve polisler ile vatandaşlar kucaklarına alarak ilgilendi. Buradaki bazı vatandaşlar da şehidin annesi Fatma Çam'ı "Ağlama anam, milyonlarca evladın var" diyerek teselli etmeye çalıştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da törene katılarak, aileye taziyelerini iletti.

Şehidin naaşının mezarlığa götürülüşü sırasında Bakan Özhaseki ve Ünal, şehidin babası Mehmet Çam'ın koluna girerek, teselli etmeye çalıştı.

Şehit Çam'ın naaşı, İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları ile AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Nursal Reyhanlıoğlu, İlker Çitil, İmran Kılıç, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor ile diğer ilgililer de katıldı.