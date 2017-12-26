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Adana'da tarım işçilerinin kaldığı çadırlar yandı
Yaklaşık 15 ailenin kaldığı 7 çadır ve atıl bir konak, yangında kullanılamaz hale geldi
Adana'da Suriyeli tarım işçilerinin kaldığı 7 çadır ve atıl bir konak, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Denizkuyu Mahallesi'nde atıl durumdaki konağın bahçesinde bulunan Suriyeli tarım işçilerine ait çadırlarda yangın çıktı.
Yangının büyümesi üzerine alevler çevredeki ağaçlara ve konağa da sıçradı.
İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu söndürülen yangında yaklaşık 15 ailenin kullandığı 7 çadır ile atıl konak tamamen yandı.
Suriyelilerin yangın sırasında bazı ev eşyalarını dışarı çıkartarak kurtardığı görüldü.
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