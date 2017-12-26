1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Turizmde yüzde 58'lik artış kaydedildi

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin: Turizmde bu yıl yüzde 58 artış kaydettik. 2018 yılı için çok daha ümitliyiz, ekonomide de Antalya olarak Türkiye genelinden daha iyi bir yıl bekliyoruz
26 Aralık 2017 14:47
Yazdır
Turizmde yüzde 58'lik artış kaydedildi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, kente gelen yabancı turist sayısının 10,5 milyona ulaştığını belirterek, "Turizmde bu yıl yüzde 58 artış kaydettik. 2018 yılı için çok daha ümitliyiz, ekonomide de Antalya olarak Türkiye genelinden daha iyi bir yıl bekliyoruz." dedi.

Çetin, ATSO'nun Aralık ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Antalya'nın, turizm dolayısıyla dünyadaki siyasi gelişmelerden etkilendiğini belirterek, Kudüs'ün Ortadoğu'da gerginliği artıracak bir konu olduğunu söyledi.

Filistin halkının topraklarından çıkarıldığını dile getiren Çetin, "Mescid'i Aksa ve Yahudiler için kutsal olan duvar yan yanadır. Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği yerler Kudüs'tedir. Böyle bir kenti İsrail'in başkenti olarak kabul etmek insanlığa karşı bir haksızlıktır. Türkiye bu konuda gereken duyarlılığı göstermiştir." diye konuştu.

Türkiye'nin, İsrail ile Filistin arasında adil bir barışın mimarları arasında olması gerektiğini ifade eden Çetin, Antalya'ya bu yıl 170 bin İsrailli, 100 binden fazla İranlı, ayrıca Arap ülkelerinden de onbinlerce ziyaretçi geldiğine dikkati çekti.

- "Yılbaşına yönelik ışıklandırmada sıkıntı yaşadık"

Antalya'da yılbaşına yönelik ışıklandırmada sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Çetin, "Toplum olarak eğlenme konusuna da önem vermeliyiz. Eğlenmeyen bir toplum haliyle stresli, öfkeli olur. Sürekli çatık kaşlı, ciddi, birbirinde kusur arayan değil, güler yüzlü ve eğlenen bir toplum olmalıyız. Yılbaşı, dini ve milli bayramlar, kutlama günleri bu nedenle önemlidir, bir fırsattır. Yılbaşı dini bir konu değildir. Hristiyan dininde Katoliklerin Noel'i 24 Aralık gecesidir, Ortodoksların Noel'i 6 Ocak gecesidir." dedi.

Dünya ekonomisi büyüdükçe Türkiye'nin ihracatının arttığını, ekonominin büyüdüğünü belirten Çetin, "Türkiye ekonomisinde 2017 yılı son 4-5 yılın en iyi yılı olmuştur. Üçüncü çeyrek büyümesi yüzde 11'dir." ifadesini kullandı.

"Türkiye ekonomisi dinamik bir ekonomidir, siyasi gerginlikler azalırsa, milli bir uzlaşmayla eğitim, hukuk, vergi, kamu yönetimi reformları yapılırsa çok daha hızlı bir büyüme göreceğimize inanıyorum. 2017'yi Antalya ekonomisinde de olumlu verilerle tamamladık." diyen Çetin, yıl sonu itibarıyla Antalya ve Gazipaşa havalimanlarına gelen yabancı turist sayısının 10,5 milyon olduğuna dikkati çekti.

- Okullarda portakal suyu dağıtılmalı

Antalya'nın vergi gelirlerinde yüzde 11,5 artış olduğunu ifade eden Çetin, "Kurumlar vergisi afla önemli ölçüde arttı. İlimizin ihracat artışı yüzde 20'yi aşmıştır. Domates gibi ürünlerde geçen yıldan daha iyi olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu yıl sebze ihracatımızda artış olumludur, ancak narenciye ihracatında düşüş görüyoruz." dedi.

Çetin, narenciye üreticisine herkesin destek olması, portakal bahçelerinin sökülmesinin önlenmesi gerektiğini belirterek, "Okullarda çocuklara portakal suyu içirsek hem çocuklar daha sağlıklı olur hem de üretici ayakta kalır." ifadesini kullandı.

"2018 yılı için turizmde çok daha ümitliyiz. Ekonomide de Antalya olarak Türkiye genelinden daha iyi bir yıl bekliyoruz. Turizmde bu yıl yüzde 58 artış kaydettik. Fakat halen 2014'ün gerisinde olduğumuzu unutmayalım." diyen Çetin, bazı pazarlarda son dönemde olumlu dönüşlerin başladığını aktardı.

Almanya'dan erken rezervasyonlarda Mısır'da yüzde 72, Antalya ise yüzde 49 artış olduğuna işaret eden Çetin, 2018'de Antalya'da önemli bir yükseliş sağlanacağını söyledi.

Hükümetin turizme desteklerinin gelecek yıl da devam edeceğini bildiren Çetin, "Bakanlığın destek bütçesi yüzde 41 artırılmıştır. 2018'de acentelere uçak ve kruvaziyer gemi desteği için 800 milyon lira ödenek ayrılmıştır. Artık uçak destekleri yoğun sezonda daha az, diğer dönemlerde daha yüksek olacaktır. Kruvaziyer yolcu başına da 30 dolar destek verilecektir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, ATSO'nun 2018 bütçesi 29 milyon 820 bin lira olarak kabul edildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 4
Bu haber 414 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'2018'de faizde aşağı doğru bir ivme göreceğiz'
26 Aralık 2017 22:42		 İşçi ile işveren 'asgari ücret desteği'nde mutabık
26 Aralık 2017 22:06
İş için gelenler daha çok harcıyor
26 Aralık 2017 22:02		 Yumurtacılar 2018'den umutlu
26 Aralık 2017 21:57
Narenciye dalda kaldı, 60 liraya toplayacak işçi yok
26 Aralık 2017 21:52		 Kamuda 3 yıllık tasarruf seferberliği başlıyor
26 Aralık 2017 15:32
TESK: Tavan fiyat uygulaması esnafı rahatlatacak
26 Aralık 2017 12:21		 Taşeronda cevap bekleyen dört soru
26 Aralık 2017 08:45
2017'de rüzgar enerjiden yana esti
26 Aralık 2017 08:20		 Para puanlar yıl sonunda silinmeyecek
26 Aralık 2017 08:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2017 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Kardeşi Bylock kullanan polis adayının atamasının yapılmamasına yürütmeyi durdurma
Bakanlıktan taşeron personelin kadroya geçişine dair açıklama
Dekan olunca, kardeşi, oğlu ve eşini işe aldı
İhraç eden de ihraç edildi
KHK'nın 121'inci maddesi değişebilir
Dekanlar, MEB'den arıyorum diyenlere dikkat etmeli!
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanına 10 yıl 6 ay hapis
Kadroya geçiş için başvurular 2 Ocak'ta başlıyor
Belediyelerdeki taşeron personel için süreç başladı
Rektör'ün Dekan yaptığı eşi, görevden alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
trabzon'da portekizli turiste sözlü taciz 1
ümraniyespor 1
kamuya 110 bin memur alınması 1
Bright filmi 1
Kamu kurumlarında uygulanacak 3 yıllık tasarruf seferberliği 2
mete kalkavan 1
beden dersinde eşofman giymek zina yapmaktır 2
osmanlıspor 1
yoğun kar yağışı 2
dick advocaat 1
SON İLANLAR
Gebeceler Belediyesi İşçi Alım İlanı
Malatya Büyükşehir Belediyesi İşçi Alım İlanı
Buse Koleji Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Koleji Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Ana Sınıfı İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları İngilizce ve Rusça Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam