Bakan Çavuşoğlu: Türkiye-İran-Katar ekseni diye bir şey yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye-İran-Katar ekseni" diye bir şey olmadığını, Türkiye'nin tüm İslam ülkelerine aynı baktığını ve yanlış yapana yanlışını söylediğini belirtti.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a refakat ettiği Sudan ziyareti sırasında, Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur ile görüştü. İki bakan görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Sudanlı bir gazetecinin Gandur'a yönelik "Sudan, Türkiye-İran-Katar eksenine döndü mü?" sorusu üzerine mevkidaşından sonra söz alan Çavuşoğlu, Türkiye-İran-Katar ekseni tanımlamasına katılmadığını söyledi.

"Türkiye-İran-Katar ekseni diye bir şey yok." diyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) zirve dönem başkanlığını yürüttüğünü hatırlattı ve Türkiye'nin tüm İslam ülkelerine aynı baktığına işaret etti.

"Yanlış yapana da yanlış olduğunu söylüyoruz." diyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"İran'ı da Suriye ve Irak konusunda en çok eleştiren ülke Türkiye olmuştur. Şimdi biz Sudan ile daha çok yakınız. Şimdi Sudan ekseni mi var? O yüzden bu tür fitnelere alet olmayın."

Çavuşoğlu, bir gazetecinin "Mısır basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan ziyaretini önemsiz gösterme çabası bulunduğunu" söylemesi ve değerlendirmesini almak istemesi üzerine de Türkiye'nin İslam dünyasında birliğin sağlanmasına katkı sağlamak istediğini vurguladı.

"Kudüs olayında da gördük ki buna her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var." diyen Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Bizim derdimiz İslam dünyasını bölmek değildir. Bazılarının yaptığı gibi İslam ülkeleri arasında kaos yaratmak da değildir. Boş iddialarla ülkeler arasında kriz çıkarmak da değildir ve Filistin-Kudüs davasını başkalarına satmak da değildir."

Çavuşoğlu, "Kardeş Mısır halkının büyük bir ekseriyeti bu ziyaretten memnundur. Sevinen sevinsin, kıskanan da çatlasın." dedi.

- Türkiye'nin yardımları sürecek

Türkiye'nin Sudan'a yardımlarda bulunacağını belirten Çavuşoğlu, karşılıklı kazan-kazan anlayışıyla ticaretin artacağını, Türk firmalarının Sudan'da yatırımının artacağını bildirdi.

Çavuşoğlu, bu sayede Sudan firmalarının ihracatının da artacağını dile getirerek, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA) önemli projeleri hayata geçirmeye devam edeceğini söyledi.

Çavuşoğlu, "Sudan'ın gerçekleştirmekte olduğu ya da gerçekleştireceği projelere de Eximbank kredimiz devam edecek. İkili ticaret hacmimizi önce 1 milyar sonra 2 milyar, sonra El Beşir'in de hedef koyduğu gibi, Cumhurbaşkanımızın da desteklediği 10 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. Turizm sektörüne de destek vereceğiz." dedi.

- "Sudan barışı destekliyor"

Sudan Dışişleri Bakanı Gandur da ülkesinin hiçbir zaman hiçbir ihtilafta taraf tutmadığını belirterek, Sudan'ın barışı ve istikrarı desteklediğini ifade etti.

Gandur, "Sudan Afrika'daki kardeşleriyle birlikte olmaktadır. Sudan, dünyadaki bütün halklarla birliktedir." diye konuştu.

Türkiye ile Sudan arasındaki ilişkinin sevgiye dayandığını kaydeden Gandur, "İlişkiler, iki ülke halkının yararına olabilecek şekilde çalışma yürütebileceğimiz üst düzey bir ilişkiye dönüşecektir." ifadesini kullandı.

Gandur, "Mısır basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan ziyaretini önemsiz gösterme çabası bulunduğuna" yönelik değerlendirmesi sorulması üzerine de Mısır basınının tamamının değil, bir kısmının böyle bir tavır içinde olduğunu söyledi. Gandur, ülkeler arasındaki ilişkilerin nasıl yürütülmesi gerektiğini "birilerinin öğrenmesi gerektiğini" dile getirdi.