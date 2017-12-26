1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Çavuşoğlu: Türkiye-İran-Katar ekseni diye bir şey yok

Çavuşoğlu: Türkiye-İran-Katar ekseni diye bir şey yok. Yanlış yapana yanlış olduğunu söylüyoruz. İran'ı Suriye ve Irak konusunda en çok eleştiren ülke Türkiye olmuştur
26 Aralık 2017 15:02
Yazdır
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye-İran-Katar ekseni diye bir şey yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye-İran-Katar ekseni" diye bir şey olmadığını, Türkiye'nin tüm İslam ülkelerine aynı baktığını ve yanlış yapana yanlışını söylediğini belirtti.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a refakat ettiği Sudan ziyareti sırasında, Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur ile görüştü. İki bakan görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Sudanlı bir gazetecinin Gandur'a yönelik "Sudan, Türkiye-İran-Katar eksenine döndü mü?" sorusu üzerine mevkidaşından sonra söz alan Çavuşoğlu, Türkiye-İran-Katar ekseni tanımlamasına katılmadığını söyledi.

"Türkiye-İran-Katar ekseni diye bir şey yok." diyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) zirve dönem başkanlığını yürüttüğünü hatırlattı ve Türkiye'nin tüm İslam ülkelerine aynı baktığına işaret etti.

"Yanlış yapana da yanlış olduğunu söylüyoruz." diyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"İran'ı da Suriye ve Irak konusunda en çok eleştiren ülke Türkiye olmuştur. Şimdi biz Sudan ile daha çok yakınız. Şimdi Sudan ekseni mi var? O yüzden bu tür fitnelere alet olmayın."

Çavuşoğlu, bir gazetecinin "Mısır basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan ziyaretini önemsiz gösterme çabası bulunduğunu" söylemesi ve değerlendirmesini almak istemesi üzerine de Türkiye'nin İslam dünyasında birliğin sağlanmasına katkı sağlamak istediğini vurguladı.

"Kudüs olayında da gördük ki buna her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var." diyen Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Bizim derdimiz İslam dünyasını bölmek değildir. Bazılarının yaptığı gibi İslam ülkeleri arasında kaos yaratmak da değildir. Boş iddialarla ülkeler arasında kriz çıkarmak da değildir ve Filistin-Kudüs davasını başkalarına satmak da değildir."

Çavuşoğlu, "Kardeş Mısır halkının büyük bir ekseriyeti bu ziyaretten memnundur. Sevinen sevinsin, kıskanan da çatlasın." dedi.

- Türkiye'nin yardımları sürecek

Türkiye'nin Sudan'a yardımlarda bulunacağını belirten Çavuşoğlu, karşılıklı kazan-kazan anlayışıyla ticaretin artacağını, Türk firmalarının Sudan'da yatırımının artacağını bildirdi.

Çavuşoğlu, bu sayede Sudan firmalarının ihracatının da artacağını dile getirerek, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA) önemli projeleri hayata geçirmeye devam edeceğini söyledi.

Çavuşoğlu, "Sudan'ın gerçekleştirmekte olduğu ya da gerçekleştireceği projelere de Eximbank kredimiz devam edecek. İkili ticaret hacmimizi önce 1 milyar sonra 2 milyar, sonra El Beşir'in de hedef koyduğu gibi, Cumhurbaşkanımızın da desteklediği 10 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. Turizm sektörüne de destek vereceğiz." dedi.

- "Sudan barışı destekliyor"

Sudan Dışişleri Bakanı Gandur da ülkesinin hiçbir zaman hiçbir ihtilafta taraf tutmadığını belirterek, Sudan'ın barışı ve istikrarı desteklediğini ifade etti.

Gandur, "Sudan Afrika'daki kardeşleriyle birlikte olmaktadır. Sudan, dünyadaki bütün halklarla birliktedir." diye konuştu.

Türkiye ile Sudan arasındaki ilişkinin sevgiye dayandığını kaydeden Gandur, "İlişkiler, iki ülke halkının yararına olabilecek şekilde çalışma yürütebileceğimiz üst düzey bir ilişkiye dönüşecektir." ifadesini kullandı.

Gandur, "Mısır basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan ziyaretini önemsiz gösterme çabası bulunduğuna" yönelik değerlendirmesi sorulması üzerine de Mısır basınının tamamının değil, bir kısmının böyle bir tavır içinde olduğunu söyledi. Gandur, ülkeler arasındaki ilişkilerin nasıl yürütülmesi gerektiğini "birilerinin öğrenmesi gerektiğini" dile getirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 4
Bu haber 385 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Katar'daki TSK unsurlarına yeni katılım
26 Aralık 2017 23:14		 Emniyet Müdüründen Avrupa'ya uyuşturucu tepkisi
26 Aralık 2017 23:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus'a gitti
26 Aralık 2017 22:23		 Çad'daki FETÖ okulları Maarif Vakfına devredildi
26 Aralık 2017 21:23
Beytüşşebap özlemini çektiği hizmetlere kavuşuyor
26 Aralık 2017 20:35		 Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
26 Aralık 2017 19:47
MHP Genel Başkan Yardımcısı Demirel'in acı günü
26 Aralık 2017 19:35		 Sağlık Bakanlığından 'aşı' açıklaması
26 Aralık 2017 19:29
İlahiyat fakültesi mezunları öğretmen olabilecek
26 Aralık 2017 19:09		 KHK'yı eleştiren MHP'li vekile partisinden sert tepki
26 Aralık 2017 17:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2017 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Kardeşi Bylock kullanan polis adayının atamasının yapılmamasına yürütmeyi durdurma
Bakanlıktan taşeron personelin kadroya geçişine dair açıklama
Dekan olunca, kardeşi, oğlu ve eşini işe aldı
İhraç eden de ihraç edildi
KHK'nın 121'inci maddesi değişebilir
Dekanlar, MEB'den arıyorum diyenlere dikkat etmeli!
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanına 10 yıl 6 ay hapis
Kadroya geçiş için başvurular 2 Ocak'ta başlıyor
Belediyelerdeki taşeron personel için süreç başladı
Rektör'ün Dekan yaptığı eşi, görevden alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
trabzon'da portekizli turiste sözlü taciz 1
ümraniyespor 1
kamuya 110 bin memur alınması 1
Bright filmi 1
Kamu kurumlarında uygulanacak 3 yıllık tasarruf seferberliği 2
mete kalkavan 1
beden dersinde eşofman giymek zina yapmaktır 2
osmanlıspor 1
yoğun kar yağışı 2
dick advocaat 1
SON İLANLAR
Gebeceler Belediyesi İşçi Alım İlanı
Malatya Büyükşehir Belediyesi İşçi Alım İlanı
Buse Koleji Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Koleji Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Ana Sınıfı İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları İngilizce ve Rusça Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam