1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çalık: Yüzde 79 olan kadın okur yazarlık oranını yüzde 94'e çıkardık

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık: 2002'de yüzde 79 olan kadın okur yazarlık oranını yüzde 94'e çıkardık. Kadın istihdam oranı yüzde 20'ydi. Şu anda kadın istihdam oranını yüzde 28'e çıkardık
26 Aralık 2017 15:10
Yazdır
Çalık: Yüzde 79 olan kadın okur yazarlık oranını yüzde 94'e çıkardık

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "2002'de yüzde 79 olan kadın okur yazarlık oranını yüzde 94'e çıkardık. Kadın istihdam oranı yüzde 20'ydi. Şu anda kadın istihdam oranını yüzde 28'e çıkardık." dedi.

AK Parti Malatya Kadın Kolları ve kadın sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle restoranda bir araya gelen Çalık, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de 2002'den bu seneye kadar bir çok değişimin yaşandığını belirtti.

En önemli değişimlerin başında kadınlara sunulan hizmetlerin geldiğine dikkati çeken Çalık, dezavantajlı grupta yer alan kadınların da iş gücüne katılımlarının arttığını söyledi.

Kadınların okur yazarlık oranlarının artmasını çok önemli gördüklerini anlatan Çalık, "2002'de yüzde 79 olan kadın okur yazarlık oranını yüzde 94'e çıkardık. Kadın istihdam oranı yüzde 20'ydi. Şu anda kadın istihdam oranını yüzde 28'e çıkardık. İş gücüne katılım konusundaki vermiş olduğumuz desteklerle birlikte kadınlarımızın iş gücüne katılım oranlarını yüzde 23'ten yüzde 32'ye çıkardık. İş gücüne katılım arttıkça kadın istihdamını arttırıyoruz." diye konuştu.

İlkokul, orta okul, lise mezunu kadınların istihdama katılma oranlarının daha çok olduğunu, yüksek okul mezunu kadınların istihdam oranını yüzde 78'lere çıktığını vurgulayan Çalık, bunun artması için illere 186 tane üniversite kurduklarını ifade etti.

- "Anne-bebek ölüm oranları düştü"

Doğum öncesi kontrollerde dahil olmak üzere hamilelik süresince kadınların hastanelere ulaşma oranını yüzde 99'a çıkardıklarının altını çizen Çalık, doğumların yüzde 99'unun hastanelerde ve hastane koşullarında gerçekleştiğini dile getirdi.

Türkiye'de anne-bebek ölüm oranlarının oldukça düştüğünü bildiren Çalık, OECD ülkelerinin 30 yılda alamadığı mesafeyi Türkiye'nin 10 yılda aldığını kaydetti.

Öznur Çalık, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Anne bebek ölüm oranlarında anne ölümlerini yüzbin de 65'ten 14'lere, bebek ölümlerini de binde 30'dan binde 7,6'lara düşürmüş vaziyetteyiz. Daha önce bin bebekten 30 tanesi doğum esnasında vefat ediyordu, Şimdi bunu 7'ye düşürmüş vaziyetteyiz. Bu sağlığa erişimdeki en önemli, dünya literatürü içerisindeki önemli bir değerdir. Türkiye bu konuda çok önemli yol kat etmiştir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 13 2
Bu haber 493 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Katar'daki TSK unsurlarına yeni katılım
26 Aralık 2017 23:14		 Emniyet Müdüründen Avrupa'ya uyuşturucu tepkisi
26 Aralık 2017 23:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus'a gitti
26 Aralık 2017 22:23		 Çad'daki FETÖ okulları Maarif Vakfına devredildi
26 Aralık 2017 21:23
Beytüşşebap özlemini çektiği hizmetlere kavuşuyor
26 Aralık 2017 20:35		 Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
26 Aralık 2017 19:47
MHP Genel Başkan Yardımcısı Demirel'in acı günü
26 Aralık 2017 19:35		 Sağlık Bakanlığından 'aşı' açıklaması
26 Aralık 2017 19:29
İlahiyat fakültesi mezunları öğretmen olabilecek
26 Aralık 2017 19:09		 KHK'yı eleştiren MHP'li vekile partisinden sert tepki
26 Aralık 2017 17:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2017 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Kardeşi Bylock kullanan polis adayının atamasının yapılmamasına yürütmeyi durdurma
Bakanlıktan taşeron personelin kadroya geçişine dair açıklama
Dekan olunca, kardeşi, oğlu ve eşini işe aldı
İhraç eden de ihraç edildi
KHK'nın 121'inci maddesi değişebilir
Dekanlar, MEB'den arıyorum diyenlere dikkat etmeli!
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanına 10 yıl 6 ay hapis
Kadroya geçiş için başvurular 2 Ocak'ta başlıyor
Belediyelerdeki taşeron personel için süreç başladı
Rektör'ün Dekan yaptığı eşi, görevden alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
trabzon'da portekizli turiste sözlü taciz 1
ümraniyespor 1
kamuya 110 bin memur alınması 1
Bright filmi 1
Kamu kurumlarında uygulanacak 3 yıllık tasarruf seferberliği 2
mete kalkavan 1
beden dersinde eşofman giymek zina yapmaktır 2
osmanlıspor 1
yoğun kar yağışı 2
dick advocaat 1
SON İLANLAR
Gebeceler Belediyesi İşçi Alım İlanı
Malatya Büyükşehir Belediyesi İşçi Alım İlanı
Buse Koleji Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Koleji Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Ana Sınıfı İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları İngilizce ve Rusça Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam