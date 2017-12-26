Çalık: Yüzde 79 olan kadın okur yazarlık oranını yüzde 94'e çıkardık

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "2002'de yüzde 79 olan kadın okur yazarlık oranını yüzde 94'e çıkardık. Kadın istihdam oranı yüzde 20'ydi. Şu anda kadın istihdam oranını yüzde 28'e çıkardık." dedi.

AK Parti Malatya Kadın Kolları ve kadın sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle restoranda bir araya gelen Çalık, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de 2002'den bu seneye kadar bir çok değişimin yaşandığını belirtti.

En önemli değişimlerin başında kadınlara sunulan hizmetlerin geldiğine dikkati çeken Çalık, dezavantajlı grupta yer alan kadınların da iş gücüne katılımlarının arttığını söyledi.

Kadınların okur yazarlık oranlarının artmasını çok önemli gördüklerini anlatan Çalık, "2002'de yüzde 79 olan kadın okur yazarlık oranını yüzde 94'e çıkardık. Kadın istihdam oranı yüzde 20'ydi. Şu anda kadın istihdam oranını yüzde 28'e çıkardık. İş gücüne katılım konusundaki vermiş olduğumuz desteklerle birlikte kadınlarımızın iş gücüne katılım oranlarını yüzde 23'ten yüzde 32'ye çıkardık. İş gücüne katılım arttıkça kadın istihdamını arttırıyoruz." diye konuştu.

İlkokul, orta okul, lise mezunu kadınların istihdama katılma oranlarının daha çok olduğunu, yüksek okul mezunu kadınların istihdam oranını yüzde 78'lere çıktığını vurgulayan Çalık, bunun artması için illere 186 tane üniversite kurduklarını ifade etti.

- "Anne-bebek ölüm oranları düştü"

Doğum öncesi kontrollerde dahil olmak üzere hamilelik süresince kadınların hastanelere ulaşma oranını yüzde 99'a çıkardıklarının altını çizen Çalık, doğumların yüzde 99'unun hastanelerde ve hastane koşullarında gerçekleştiğini dile getirdi.

Türkiye'de anne-bebek ölüm oranlarının oldukça düştüğünü bildiren Çalık, OECD ülkelerinin 30 yılda alamadığı mesafeyi Türkiye'nin 10 yılda aldığını kaydetti.

Öznur Çalık, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Anne bebek ölüm oranlarında anne ölümlerini yüzbin de 65'ten 14'lere, bebek ölümlerini de binde 30'dan binde 7,6'lara düşürmüş vaziyetteyiz. Daha önce bin bebekten 30 tanesi doğum esnasında vefat ediyordu, Şimdi bunu 7'ye düşürmüş vaziyetteyiz. Bu sağlığa erişimdeki en önemli, dünya literatürü içerisindeki önemli bir değerdir. Türkiye bu konuda çok önemli yol kat etmiştir."