Akıncı Üssü davası sanık savunmalarıyla devam etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı belirlenen Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı davanın görülmesine sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı eski 221. Filo Komutanı kurmay yarbay Engin Yetkin savunma yaptı.

Yetkin, darbe girişimine katılmadığını, hiçbir terör örgütü yöneticisiyle irtibatı olmadığını ve terör örgütü yöneticisi olmadığını savundu.

İddianamedeki suçlamaları kabul etmeyen Yetkin, 15 Temmuz gecesi, üsten kalkan uçaklarla daha önce de benzer esaslarla sayısız seferler yapıldığını, o gece de verilen görevin rutin esaslara göre yapıldığı izlenimi olduğunu söyledi. Yetkin, "Suç teşkil eden emir algısı oluşmadı. Ben ve ekibim haksızca tutuklanarak cezaevine gönderildik." dedi.

Engin Yetkin, 14 Temmuz'da harekat komutanı Erhan Baltacıoğlu'nun arayıp terörle mücadele harekatı kapsamında uçuş ekiplerini hazırlama talimatı verdiğini belirterek, uçak tiplerine göre uçuş ekiplerinin oluşturulduğunu bildirdi. Bu uygulamanın normal olduğunu savunan Yetkin, uçuş ekibi oluşturulurken şahısların özel olarak seçilmediğini iddia etti.

Cuma günü 23.00 civarında Ulaştırma Harekat Merkezi'ne geçtiğini, Baltacıoğlu'nun burada olduğunu, diğer filo komutanı Yaşar Keskin'in de sonradan geldiğini anlatan Yetkin, "Gören" uçaklarının ise darbe girişimine dair bir bilgi olmadığı 16.00 civarında kalkıp Akıncı Üssü'ne gittiğini söyledi. Yetkin, bu uçakların F16 uçaklarına koordinat bildirdiğine dair bir durumun söz konusu olmadığını da savunarak, "Gören" ekibinin darbe girişimi kapsamında uçuş yapmadığını savundu.

Televizyondan boğaz köprüsündeki tankları gördüklerini ve Erhan Baltacıoğlu'nu da çağırdıklarını anlatan Yetkin, Baltacıoğlu'nun verilen görevleri yerine getireceklerini beyan ettiğini aktardı. Yetkin, cumhurbaşkanının konuşmasını da dinlediklerini belirterek, onu dinleyince rahatladıklarını, çünkü güvenlik güçlerinin devrede olduğunu belirttiğini dile getirdi. Erhan Baltacıoğlu'nun da terörle mücadele icraatına devam ettiklerini bildirdiğini dile getiren Yetkin, sonrasında televizyon izleyemediğini söyledi.

Yetkin, bir ara tedirgin olan pilotların Baltacıoğlu ile görüştüğünü, Baltacıoğlu'nun da bunun her zamanki terörle mücadele harekatı görevi olduğunu dile getirdiğini ifade etti. Uçakların kalktığını belirten Yetkin, Şırnak'a gidecek iki uçak kalkmakta geç kalınca birine binip yakıt alımı yaptıklarını ve Şırnak meydanın kapandığı bilgisinden dolayı havalanmadıklarını öğrendiğini anlattı.

Bu uçakların Adnan Menderes'e yönlendirildiğini pilotlara söylemesinin ardından onların da kalkış yaptığını savunan Yetkin, meydanlar kapalı olunca uçakların geri çağrıldığını, Baltacıoğlu'nun ise Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi yerine Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'ne güvenmeye başladığını belirtti.

Yetkin, Baltacıoğlu'nun savcının çağırması üzerine yetkiyi kendisine devredip çıktığını belirterek, üs komutanı Cemal Akyıldız'ı arayıp harekat komutanının yanlış kararla uçaklara kalkış emri verdiğini, bu nedenle savcıya ifade vermeye gittiğini söylediğini aktardı.

Uçakların da Malatya'ya indiğini öğrendiğini anlatan Yetkin, sonrasında gelen savcı ve emniyet mensuplarına yardımcı olduğunu belirterek, "Ben suçsuzum, filo personeli, uçuş ekipleri suçsuz." diye konuştu.

Uçuş ekiplerinin de masum olduğunu ve buna rağmen suçlandıklarını iddia eden Yetkin, "Ben de suçlu, darbeci, hain değilim. Kaçmadım. Darbeye yönelik emir almadımı ve emir vermedim." dedi.

Yetkin, FETÖ/PDY üyesi olmadığını da savunarak tahliyesini istedi.