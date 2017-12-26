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Başına naylon poşet geçirilmiş şekilde ölü bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, otel odasında başına naylon poşet geçirilmiş halde ölü bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, otel odasında başına naylon poşet geçirilmiş halde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Oba Mahallesinde bir apart otelde kalan 25 yaşındaki Serdar İlhan'dan uzun süre haber alamayan otel yetkilileri, odaya girdi. Odada İlhan'ın cesediyle karşılaşan otel çalışanları durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, başına poşet geçirilmiş cesedi incelemeye aldı. İlk incelemenin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü
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