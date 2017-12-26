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İstanbul'da kaçak çam kesimi için önlemler alındı

Yılbaşı öncesinde ormanlık alanlarda çam kesimini engellemek için çalışmalar yürüten İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, yarından itibaren çeşitli noktalarda vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtılacak
26 Aralık 2017 15:44
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İstanbul'da kaçak çam kesimi için önlemler alındı

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, yılbaşı öncesinde ormanlık alanlardan kaçak çam kesimini önlemek için gerekli tedbirleri alırken, belirli noktalarda vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtacak.

İstanbul Orman Bölge Müdürü Recep Ateş, Bahçeköy'deki İstanbul Orman Fidanlık Müdürlüğü'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, bölge müdürlüğüne bağlı ekiplerin son 15 gündür 7 gün 24 saat ormanların çeşitli yerlerinde, yılbaşı çamı olarak kullanılmak üzere kesilen ağaçların korunması için kontrollerini sürdürdüğünü dile getirdi.

Ormanlardan usulsüz yararlanmanın önüne geçmek için çaba gösterdiklerini belirten Şile, "Kanlıca, Kartal, Beykoz, Bahçeköy, Arnavutköy civarındaki ormanlarımızda tüm orman muhafaza memurlarımız ve orman şeflerimiz çalışıyor, sadece özel bir tim değil." dedi.

Çam, köknar ve ladin fidanlarının bulunduğu yerlerde tahribat olabildiğini anlatan Ateş, "Bugüne kadar kaçak çam kesimi yapan 10 kişi yakalandı. Amaçları, piyasada satmak istemeleri. Yakaladıktan sonra tutanak tutup, adliyeye sevk ediyoruz. 3 aydan 5 yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası var." diye konuştu.

Ateş, yılbaşı çamı almak isteyenler vatandaşları, satın aldıkları ağaçların fidanlıktan temin edildiğini gösteren belgeleri görmeleri konusunda uyarırken, çam fidanlarının müdürlükte 50 ila 150 lira ücretle satıldığını belirtti.

Yarından itibaren 31 Aralık'a kadar çam fidanlarının Kartal, Kadıköy, Bakırköy ve Şişli'de AVM önlerinde, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de vatandaşlara ücretsiz dağıtılacağını bildiren Ateş, "Ağaç Kesme Fidan Dik" sloganıyla yılbaşının ardından vatandaşlardan fidanı toprakla buluşturmalarını istediklerini söyledi.

Daha sonra yapılan tatbikatta, senaryo gereği kaçak ağaç kesen kişiler, devriye ekipleri tarafından yakalandı.
Anadolu Ajansı
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