Muş'ta silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

Muş'un Bulanık ilçesinde düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçaarmut köyünde ikamet eden bir kişinin silah ve mühimmat kaçakçılığıyla uğraştığı istihbaratı üzerine harekete geçti.

İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bulanık Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erentepe köyü mevkisinde zanlının kullandığı araç ile ev ve eklentilerinde dün arama yaptı.

Aramada, kalaşnikof piyade tüfeği, şarjör, 3 fişek, G1 piyade tüfeği, 6 şarjör, 469 fişek, ruhsatsız otomatik av tüfeği ve 33 fişek ele geçirildi.

Zanlı gözaltına alındı.

Halkın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadele kararlılıkla devam edecek.