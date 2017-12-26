CHP'li Özel'den, Bakan Soylu'ya suç duyurusu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere Manisa Adliyesine suç duyurusunda bulundu.

Özel, Manisa Adliyesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Man adası iddialarına ilişkin belgeleri savcılığa verdikten sonra söz konusu belgeler hakkında konuşmama kararı alındığını, buna AK Parti milletvekilleri, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve diğer ilgililerin uyduğunu ancak İçişleri Bakanı Soylu'nun her gün Türkiye'nin dört bir yanından daha sonra sosyal medyadan Genel Başkanlarına hakaretlerde bulunduğunu öne sürdü.

Bunun üzerine Soylu hakkında TBMM'de gensoru önergesi verdiklerini dile getiren Özel, "Ortaya koyduğumuz belgeler, bilgiler ve iddialar bakanın bu görevi yapmasıyla ilgili. Bu sefer bir cezai sorumluluk da ortadadır. Cezai soruşturmanın ve kovuşturmanın yapılacağı yerde adliyelerdir." dedi.

Süleyman Soylu ile ilgili Meclis'te ortaya koydukları bütün iddiaları delilleriyle 60 sayfalık bir suç duyurusu metnine dönüştürdüklerini belirten Özel, şunları kaydetti:

"Suç duyurusu metnimizin içinde 23 tane delil klasörü var. Talebimiz şudur, kendisi İçişleri Bakanıdır. Pasaport şube, ülkeye giriş çıkış işlemleri kendisine bağlıdır. Kendisi her türlü delili karartabilecek ve yeni deliller yaratabilecek geçmişe dönük deliller üzerinde tahrifat, oynama, ekleme yapabilecek son derece yetkili ve etkili bir makamdadır. Bu yetkilerin bir zanlı ile buluşması son derece tehlikelidir."

Özel, açıklamalarının ardından Soylu hakkındaki suç duyurusunu Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına teslim etti.