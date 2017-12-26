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Hakim ve savcılık sınavı soru ve cevapları açıklandı
ÖSYM, 24 Aralık'ta yaptığı hakim ve savcılık sınavı soru ve cevaplarını açıkladı.
ÖSYM, 24 Aralık'ta yaptığı hakim ve savcılık sınavı soru ve cevaplarını açıkladı.
2017-Adli Yargı-2 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı
24 Aralık 2017 tarihinde uygulanan 2017-Adli Yargı-2 Sınavının Temel Soru Kitapçığı adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 26 Aralık 2017 tarihinde saat 15:45'den itibaren erişime açılmıştır. Sınava başvuran adaylar 10 gün süreyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebilecektir.
2017-Adli Yargı-2 Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı (% 10) aşağıdaki bağlantıdan erişime açılmıştır.
Merkezimiz tarafından yapılan sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara;şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular, ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmamaktadır.
2017-Adli Yargı-2 Sınavında, yardımcılı görme engelli adaylara sorulmayan sorular (% 10) testlerde bulunmamaktadır.
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.
2017-Adli Yargı-2 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10)
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