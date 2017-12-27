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Doğrudan alınacak kişinin tez konusu yazılarak ilan verildi
Gaziantep Üniversitesi tarafından verilen öğretim üyesi ilanında adayın doğrudan doktora tez konusu yazılarak adrese teslim ilan verildi.
Gaziantep Üniversitesi tarafından 21 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilanı incelediğimizde; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Yardımcı Doçent kadrosunda "Kadın Girişimciliğinin Geliştirilmesinde Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Sağladığı Destekler Konusunda Doktora Yapmış Olmak." şartı aranmıştır.
Söz konusu ilan şartını Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezinde aradığımızda bu konunun sadece bir kişi tarafından doktora da çalışıldığını ilan metninde sadece "Gaziantep" ifadesinin yer almadığını gördük.
Yükseköğretim Kurulu kişiye özel öğretim üyesi ilanları ile ilgili uyarılarını yapsa da işte görüldüğü üzere bazı üniversiteler bildiğini okumaya devam etmektedir !
Üniversiteler tarafından doğrudan atanması düşünülen kişilerin doktora tez konuları yazılarak diğer başvurabilecek adayların önü engellenmekte ve yanlış uygulamalar artmaktadır.
Gaziantep Üniversitesi yönetimi umuyoruz ki bu yanlıştan geç kalmadan dönerek ilgili öğretim üyesi kadrosu ilanını iptal eder !
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