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Aynı gün içinde, ön değerlendirme, sınav ve sonuç açıklanabilir mi?

Kırıkkale Üniversitesi tarafından ilan edilen Araştırma Görevlisi kadrolarında ön değerlendirme, giriş sınavı ve sonuç açıklama tarihinin 29 Aralık 2017 günü olarak belirlenmesi sınava müracaat edecek adaylarda tepkiye yol açtı.
27 Aralık 2017 11:00
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Aynı gün içinde, ön değerlendirme, sınav ve sonuç açıklanabilir mi?

Kırıkkale Üniversitesi tarafından ilan edilen Araştırma Görevlisi kadrolarında ön değerlendirme, giriş sınavı ve sonuç açıklama tarihinin 29 Aralık 2017 günü olarak belirlenmesi sınava müracaat edecek adaylarda tepkiye yol açtı.

Bilindiği üzere, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında; "Sınav jürisi; müracaatlarda, müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında (meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dahil olmak üzere) ALES puanının %40'ını ve yabancı dil puanının %60'ını, diğer kadrolarda ALES puanının %60'ını ve yabancı dil puanının %40'ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70'ini ve lisans mezuniyet notunun %30'unu dikkate alarak belirler ve kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan eder. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun on katından az olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır. Adayların ön değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans mezuniyet notları kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir." hükmü bulunmaktadır.

Bu kapsamda, ilan edilen öğretim elemanı kadrolarına yapılan müracaatlar sonucunda her bir kadro için 10 aday yapılacak yazılı veya sözlü sınava duyuruda belirtilen tarihte davet edilmektedir. Bu genellikle şehir dışından gelebilecek adaylar için makul bir süre olarak belirlenmektedir.

Fakat Kırıkkale Üniversitesi tarafından ilan edilen Araştırma Görevlisi kadrolarının sınav takvimine baktığımızda; son başvuru tarihinin 28 Aralık 2017 olduğu, ön değerlendirme sonuçlarının bir gün sonra 29 Aralık 2017 tarihinde duyurulacağı, yine bu tarihte adayların hemen sınava alınacağı ve yine aynı gün de sonuçların açıklanacağı görülmektedir.

Bu enteresan sınav takvimini engelleyici bir düzenleme maalesef bahsettiğimiz yönetmelikte bulunmamaktadır.

Fakat;

1- Kırıkkale dışından bu sınava girmeye hak kazananlar aynı gün sınava nasıl gelecektir ?

2- Yoksa adaylar öngörü yaparak bir gün öncesinden Kırıkkale'ye gelerek ön değerlendirme sonuçlarının ilan edilmesini mi bekleyecektir ?

3- Ön değerlendirme sonrası sınava giremediği takdirde adayların yapmış olduğu yol masraflarını Kırıkkale Üniversitesi mi karşılayacaktır ?

4- Bütün bunlar sırf yıl bitmeden bu kadroları kazanacakları 33/a olarak atamaksa bu kişilerin aynı gün de güvenlik soruşturmaları da yetişecek midir ?

Sorularına cevap vermek üzere konuyu ilgili üniversite yönetimine iletiyor ve sosyal medyada oldukça tepki çeken bu durumun bir an evvel düzeltilmesini talep ediyoruz !

Memurlar.Net - Özel

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