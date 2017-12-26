FETÖ'den iş adamına 'şantaj'

Kütahya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgüt üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan iş adamı Göksel Özçınar'ın yargılanmasına devam edildi.

Kütahya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanığın avukatı ve yakınları hazır bulunurken, sanık Özçınar, cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

"Terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan madeni yağ fabrikası sahibi Özçınar, savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Örgütün bazı üyelerinin, 2011-2012 döneminde kendisine ulaştığını, ellerinde 5-6 yıllık bazı fotoğraf ve otel kayıtlarının olduğunu belirterek, şantaj yaptıklarını anlatan Özçınar, özel hayatına ilişkin bu belgelerle yapılan şantaj nedeniyle "himmet" verdiğini, bazı yardımlarda bulunduğunu aktardı.

Sanık avukatı ise FETÖ'nün şantaj metodunu birçok iş adamına olduğu gibi müvekkiline de uygulayarak mali destek talep ettiğini, müvekkilinin de bu çerçevede "himmet" verdiğini belirtip, sanığın tahliyesi yönünde talepte bulundu.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, Özçınar'ın yurt dışına kaçma ihtimali üzerine tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.