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'15 Temmuz, 100 yıl önceki kurtuluş mücadelesiyle örtüşmektedir'

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: O gün emellerine ulaşamayan mihraklar, bugün de 15 Temmuz 2016 gecesi canları pahasına sokaklara dökülen aziz milletimiz tarafından bir kez daha bertaraf edilmiştir. FETÖ'cü hainlere hadlerinin bildirildiği ve tanklara, tüfeklere 'dur' denilen 15 Temmuz fotoğrafları, 100 yıl öncesindeki kurtuluş mücadelesinin fotoğraflarıyla birebir örtüşmektedir
26 Aralık 2017 16:36
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'15 Temmuz, 100 yıl önceki kurtuluş mücadelesiyle örtüşmektedir'

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya, Erzurum ve Sivas'ta Anadolu'nun değişik bölgelerinden gelen milletin temsilcileriyle vatanın kurtuluşunu istişare ettiğini ve o dönemde siyasi olarak farklı düşüncelerin, ülkenin geleceğine dair farklı fikirlerin bulunduğunu belirterek, "Söz konusu vatan topraklarının bekası, milletin kaderi olduğu için ortak bir hedefte, bir umutta, bir inançta birleşmekten kimse imtina etmemiştir. Kimse 'dünyanın en doğru işini de yapsan seni alkışlayacak değiliz.' diye çıkışmamıştır." dedi.

Çavuşoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 98. yıl dönümü dolayısıyla Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) Basın Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen BYEGM Arşivinden Ankara Fotoğrafları Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, yaşanılan dönemde interaktif bir şekilde bilgi paylaşımının had safhaya ulaştığı medyada, tarihe tanıklığı kolaylaştıran fotoğrafın öneminin artarak sürdüğüne işaret etti.

Tarihi bir olayı ele alırken, detayların iyi irdelenmesi, olayların ardındaki gerçek anlamların idrak edilmesinin son derece önemli olduğunu belirten Çavuşoğlu, bu bakımdan 27 Aralık 1919'un Kurtuluş Savaşının fikri harekatının tamamlanıp, seçilmiş bir merkezden askeri ve siyasi tatbikine başlandığı tarih olarak zikretmenin doğru olacağını söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin bu minvalde değerlendirilmesinin, Cumhuriyetin temellerindeki tarihi süreci ve manevi yapıyı doğru anlamak açısından önemli olduğuna değinen Çavuşoğlu, Amasya Genelgesi'nin, Erzurum ve Sivas kongrelerinin fotoğraflarını hatırlattı.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Mustafa Kemal Paşa, Amasya, Erzurum ve Sivas'ta Anadolu'nun değişik bölgelerinden gelen milletin temsilcileriyle vatanın kurtuluşunu istişare etmiştir. O dönemde siyasi olarak farklı düşüncelerin, ülkenin geleceğine dair farklı fikirlerin olmadığını düşünmek mümkün müdür? Elbette değildir. Ancak söz konusu vatan topraklarının bekası, milletin kaderi olduğu için ortak bir hedefte, bir umutta, bir inançta birleşmekten kimse imtina etmemiştir. Kimse 'dünyanın en doğru işini de yapsan seni alkışlayacak değiliz.' diye çıkışmamıştır. Ele alınan konuların siyaset üstü olması sebebiyle tek bir irade olarak dimdik durulması gerektiğinde kimse ayrımcılık gütmemiştir. İşte bu ruh sağlandıktan sonra 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelinmiştir. Gazi Mustafa Kemal milletinin yükselttiği bu birlik ruhunu Ankara'dan Anadolu'nun her köşesine ulaştıracak mücadeleyi artık fiilen başlatmıştır. Bu ruh bugün de milletimizde yaşamaktadır. Gelecek nesillere aktarmak da bizlerin vazifesidir ve bunu başaracağımıza olan inancımız tamdır."

Atatürk'ün Ankara'ya gelişindeki vaziyetin fotoğrafını bilmenin de önemli olduğunu aktaran Çavuşoğlu, tarihi çarpıtarak milli ruhun ve bu ruhla kazanılan zaferlerin nasıl yok sayıldığını, nasıl algı operasyonları yapıldığını anlamak açısından son derece değerli bir örnek olduğunu bildirdi.

Bir asır öncesine ait fotoğrafların doğru okunması durumunda o karelerin insanı getireceği zaman diliminin tam da bugün olacağını belirten Çavuşoğlu, "Bu millet, kurtuluş mücadelesinde her daim aynı algı operasyonlarıyla aynı yalan ve manipülasyonlarla karşı karşıya bırakılmıştır. Siyasi operasyonlar, algı oyunları, ülkesini dünyaya karalayan işbirlikçiler dün de vardı bugün de var." diye konuştu.

Çavuşoğlu, bir asır öncesinin fotoğraflarıyla bugünküler arasında değişmeyen unsurun, milletin milli ve manevi değerlerine bağlılığı, özgürlüğüne, tam bağımsız Türkiye idealine sarsılmaz inancı, bu yolda sahip oldukları bükülmez iradesi olduğunu ifade etti.

- "O gün de millet sahnededir, bugün de"

Çavuşoğlu, 27 Aralık 1919'da Mustafa Kemal Paşa'yı Dikmen sırtlarında karşılayan o milli iradenin, bugün de dimdik ayakta olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"O gün emellerine ulaşamayan mihraklar, bugün de 15 Temmuz 2016 gecesi canları pahasına sokaklara dökülen aziz milletimiz tarafından bir kez daha bertaraf edilmiştir. FETÖ'cü hainlere hadlerinin bildirildiği ve tanklara, tüfeklere 'dur' denilen 15 Temmuz fotoğrafları, 100 yıl öncesindeki kurtuluş mücadelesinin fotoğraflarıyla birebir örtüşmektedir. O gün de millet sahnededir, bugün de. Yarın da ülkesine, milletine ve demokrasisine sahip çıkacak kahraman milletimizin önüne dikilmeye kalkışan tüm terörist örgütlerin hepsini silip atmaya yetecektir. Hangi kirli odak olursa olsun gelecekte de hayal kırıklığına uğrayacaktır şüphesiz. Birliğimiz, beraberliğimiz ve bu temelde gün be gün büyüyen, güçlenen Türkiye bunun en büyük teminatıdır."

Açımlamaların ardından Çavuşoğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, BYEGM Genel Müdürü Mehmet Akarca ve Ankara Kulübü Derneği Başkanı Metin Özaslan fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.

Ankara'nın merkezi yerlerinin 1930-1960'lı yıllarını yansıtan fotoğrafları tek tek inceleyen Çavuşoğlu ve beraberindekiler, Ankara Kulübü Derneği seymenlerinin gösterisini izledi.
Anadolu Ajansı
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