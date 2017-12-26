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Atatürk heykeli yerleştirileceği alana konvoy ile getirildi
Mersin'in Toroslar ilçesinde Kuvayi Milliye Caddesi'ne yerleştirilen Atatürk heykelini taşıyan traktörü Belediye Başkanı Tuna kullandı
Mersin'de, Toroslar Belediyesince yaptırılan, 10 metre yüksekliğindeki "Dünya figürü üstündeki Atatürk heykeli", yerleştirileceği alana Başkan Hamit Tuna'nın kullandığı traktör ile konvoy eşliğinde getirildi.
Toroslar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 4 ayda yaptırılan heykel için Kuvayi Milliye Caddesi'nde tören düzenlendi.
Yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki dünya figürü ile aynı yüksekliğe sahip, Atatürk'ün at üstünde tasvir edildiği heykel, Toroslar Belediye Başkanı Tuna'nın kullandığı traktörle alana getirildi. Çok sayıda aracın yer aldığı konvoy, heykeli taşıyan traktöre siren ve kornalarla eşlik etti. Ortaya çıkan renkli görüntüleri, vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.
Düzenlenen törende, ilk olarak dünya figürü alana yerleştirildi, ardından Atatürk heykeli 4 vincin yardımıyla bu figürün üzerine konuldu.
- "Atatürk bizim ortak değerimiz ve paydamızdır"
Tuna, heykelin, belediyenin bünyesinde imal edildiğini söyledi.
Cumhuriyetin kurucusu Atatürk'ün fikirlerinin gelecek nesle aktarılması açısından ellerinden gelen gayreti sarf ettiklerini belirten Tuna, şöyle konuştu:
"Bu toprakları ve ümitsizlik içerisinde olan milleti kanlarıyla, canlarıyla yeniden teşkilatlandırarak, dünyanın en iyi yönetim şeklini kurup gençlere emanet eden Atatürk, hizmete kazandırdığımız heykelle burada şehrin sembolü olacak. Yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki bu heykel, cadde üzerinde muhteşem bir giriş pozisyonu oluşturacak. Atatürk bizim ortak değerimiz ve paydamızdır. Bu değeri yaşatma adına onu burada ölümsüzleştireceğiz inşallah."
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